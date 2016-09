Otra victoria para Golovkin

08/09/2016 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Gennady Golovkin, el invicto (35-0, 32 nocauts), volverá a subir al cuadrilátero para defender su título mundial del peso mediano. El próximo sábado enfrentará al británico Kell Brook quien es el campeón welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Brook presenta foja de 36-0... ¡invicto!, pero ese expediente sin mácula permanecerá así hasta el venidero sábado.



Hay que resaltar que Golovkin es el único campeón que tiene el aval de los cuatro organismos que gobiernan el pugilismo internacional: Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de boxeo y Federación Internacional de Boxeo.



Y todo apunta a que el peleador kazajo, quien tiene una pegada “de mula”, ganará fácil el combate que será montado en un coliseo de la ciudad de Londres, la capital de Inglaterra.



En su anterior pleito Golovkin destrozó en seis rounds al estadounidense Dominic Wade. Wade hizo lo imposible por sobrevivir, pero no pudo ante la reciba embestida por el kazajo.



Antes de vapulear a Waide, Golovkin también pulverizó a Martín Murray, quien como se esperaba, no le supo a nada y de esa manera vio frustrada su aspiración de capturar el cinturón de las 160 libras.



¿Qué viene después?



Después que Golovkin derrote a Brook, ¿qué vendrá? Se entiende que luego que logre su triunfo 36, se preparará el escenario para la pelea que todos esperan.

Pero, como escribí la semana pasada en este mismo espacio, ese combate Golovkin-Canelo, ese combate Golovkin-Canelo Álvarez no se va a celebrar por ahora.



Canelo Álvarez, quien tiene un respetable expediente de 47-1-1 y 33 victorias por la vía del nocaut, tiene su mente en el combate que tendrá el 17 de este mes cuando enfrente a Lou Smith.



Reitero: tienen todavía que darse una serie de condiciones para que estos estelares del ensogado vayan al cruce de guantes.



Después que tengan sendas victorias, a volver al reclamo de una pelea entre ellos. ¡Todos quieren verlos quitarse las ganas!