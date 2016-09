Confirman restos son de Carla; niegan tráfico de órganos

09/09/2016 12:00 AM - Suedi León

La Procuraduría niega indicios de tráfico de órganos en el caso de la niña Carla Massiel, aunque confirma que las osamentas corresponden a la menor. La Procuraduría General de la República confirmó que los restos hallado el pasado 16 de agosto en el sector La Cuaba, del kilómetro 22 de la autopista Duarte, pertenecen a la niña Carla Massiel Cabrera, desaparecida en junio del año 2015.



“Hasta el momento, no ha surgido ningún elemento que conduzca a conclusión alguna sobre tráfico de órganos”, reveló el procurador Jean Alain Rodríguez.

Las declaraciones fueron ofrecidas anoche durante una rueda de prensa junto a la fiscal titular de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías.



Rodríguez explicó que tras los estudios forenses, que cuatro de cinco confirmaciones han sido completadas, la quinta referente a la prueba de ADN, está en proceso, cuyo análisis científico requiere de varias semanas.



Dijo que la primera confirmación referente a que los restos de la menor de edad fueron encontrados en la ubicación identificada por el imputado.



La segunda que el calzado que llevaba la víctima, fue hallado también en el lugar que el imputado indicaba que lo había escondido, y que posteriormente fue identificado por la madre como un par de zapatos que la menor utilizaba con frecuencia.



La tercera confirmación corresponde al vestido que fue encontrado amarrado en el cráneo de la osamenta que fue reconocido por la madre como vestimenta propiedad de la niña.



La cuarta, que el estudio científico de antropología forense arrojó que la osamenta encontrada con ropa identificada por la madre como propia de la menor, corresponde a una femenina entre 8 y 10 años, lo que concuerda con la edad de Carla, quien, al momento de la desaparición, tenía 9 años de edad.



La fiscal Diná Llaverías dijo que estas evidencias serán incluidas en el expediente, en procura del fortalecimiento de la acusación contra el imputado.



“El Ministerio Público tiene una teoría creada en cuanto al móvil del asesinato, pero no se puede ventilar, pues puede contaminar la investigación”, expresó la fiscal.



El pasado 24 de agosto, las autoridades allanaron los tres locales del Centro Médico Integral en Santo Domingo Este, como parte de las investigaciones en torno al hecho, donde cargaron con elementos usados allí para realizar cirugías.

El procurador dijo que los allanamientos se hicieron tras una denuncia y que las investigaciones arrojaron que era falsa.



Asimismo, la fiscal dijo que aún no se confirma que el lugar donde se ubicó la osamenta tenga relación con los dueños de las clínicas intervenidas.



Por la desaparición de la menor están en prisión Dawin José Trinidad y Juan Cabral Martínez.