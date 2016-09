Ozoria advierte que asume su cargo como pastor y no como comunicador

El nuevo arzobispo Metropolitano de Santo Domingo dijo este sábado que asumirá su cargo como pastor y no como economista, educador o comunicador y llamó que no le pidan otra cosa que no sea como pastor de la iglesia arquidiocesana.

"Quiero poner mi mirada de pastor, en la niñez, adolescentes, la juventud y la parejas de esposos, la madre solteras, las viudas y todas las personas vulnerables y más necesitada”, sostuvo.

Agregó que quiere seguir los lineamientos de pastor que traza el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium.

Informó además que el plan de la arquidiócesis pastoral es que la Iglesia cumpla la misión de enseñar, santificar y pastorear, por lo que se suma plan.

Estas palabras fueron expresadas por Ozoria ante miles de personas que se dieron cita al Palacio de Deportes, donde ofició su primera misa tras ser posesionado como nuevo arzobispo de Santo Domingo.

"Yo me sumo al plan. Me sumo a ustedes en los trabajos del plan de Pastoral", subrayó.

En ese sentido, pidió a monseñor Lorenzo Vargas hacer un relanzamiento al plan que la arquidiócesis lleva por muchos años.

"Siempre será útil renovar lo que se está haciendo para el crecimiento de la pastoral", resaltó.

Asimismo explicó que sus tareas como formador y promotor ocasional siempre se ha apropiado del pensamiento: "Dios no llama a los capaces y si capacitada los que llama".

Al concluir la homilía dijo que la iglesia de Jesucristo, que se le confía a los pastores es dinámica, participativa y comunitaria.

"Ante el cambio de época que los está tocando vivir. Es imposible la indiferencia del pastor, ante la desigualdad, la injusticia, la infinidad, el sufrimiento de los desamparados, marginados, desprotegidos, olvidados y excluidos".