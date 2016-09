Cónsul Eduardo Selman recibe delegación periodistas de RD

Nueva York.-Miembros de una amplia delegación de periodistas que participan en un tour por ciudades de Canadá y Estados Unidos organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Instituto de Provisión y Protección del Periodista (IPPP) visitaron al cónsul Eduardo Selman, quien resaltó el importante rol que desempeñan los comunicadores en la sociedad.

La delegación estaba encabezada por el presidente del CDP, Olivo De León y la presidenta del IPPP Mercedes Castillo.

Selman destacó la importancia de que en sus recorridos internacionales como una forma de enfrentar el estrés a que se ven sometidos en sus faenas cotidianas “hayan dispuesto de su tiempo para visitar la sede consular y compartir con nosotros unas horas”.

“Es un acto de redención y justicia recibirlos a todos ustedes porque me traen con su presencia y me están demostrando no sólo su afecto, sino también su reconocimiento a la labor que venimos realizando en apoyo a la comunidad dominicana”, precisó.

Subrayó que los periodistas dominicanos y las instituciones que los representan contribuyen grandemente con el fortalecimiento de la democracia, en lo que se ha esmerado el Gobierno del presidente Danilo Medina, siempre respetando la libertad de expresión y difusión del pensamiento con apego a la Constitución y las leyes adjetivas del país.

El funcionario entregó sendos pergaminos al CDP y al IPPP, en reconocimiento a la delegación de miembros de ambas instituciones más numerosa que visita el Consulado, localizado en el 1501 de Broadway, en Manhattan. Las preseas fueron recibidas por Olivo De León y Mercedes Castillo, quienes fueron condecorados por el cónsul Selman con un “Pin” de la Bandera Dominicana.

“Estos pergaminos significan un reconocimiento a toda la delegación que nos visita y al mismo tiempo agradecimiento en nombre del Gobierno, el Consulado y en el mío propio por este gesto que han tenido de disponer de este rato con tan poco tiempo que tienen en Nueva York, con lo que demuestran apoyo, respaldo y reconocimiento a nuestra gestión”, precisó.

Previo a las palabras del cónsul Selman hablaron en el evento el vicecónsul José Tomás Paulino, encargado del Departamento de Relaciones Públicas y Adalberto Domínguez, encargado de Prensa del Consulado. Ambos resaltaron las cualidades profesionales y políticas de Selman así como sus ejecutorias en beneficio de la comunidad dominicana y las buenas relaciones que tradicionalmente ha mantenido con los periodistas y medios de comunicación.

Selman aprovechó la ocasión para resaltar la labor que realiza el personal del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas que junto a Paulino y Domínguez integran el periodista Darío Abreu y Ambiórix Hernández, editor de fotografía.

CDP – IPPP

Olivo De León y Mercedes Castillo expresaron su satisfacción de ser recibidos por Selman, con quien compartieron en su despacho y luego en un amplio salón donde se hizo el brindis de rigor, tras recorrer los distintos departamentos y recibir explicaciones sobre los servicios que ofrecen y los programas que se desarrollan como parte de la política social del Gobierno.

El presidente del CDP reconoció la labor que en beneficio de la sociedad ha realizado Selman “en la República Dominicana, donde ha hecho todos sus aportes, (pues) gran aporte lo ha hecho en su país y su gente, aquí es un complemento lo que él tiene”.

“Esto fue algo muy sorprendente”, comentó De León en referencia a los programas y servicios sociales entre ellos el servicio consular “CieloRD” que facilita a los dominicanos la repatriación, velatorio, cremación o embalsamiento de fallecidos, así como los ofrecidos por los departamentos de Comunidad, Visas y Protección y de Cultura, entre otros.

Castillo dijo de su parte que se siente muy contenta por las actividades físicas, recreativas y culturales que viene realizando el IPPP junto al CDP, ya que contribuyen con una buena salud de los periodistas “y es de mucha satisfacción poder concluir con una visita al cónsul Eduardo Selman y al Consulado en Nueva York nuestro recorrido por Quebec, Toronto, Ottawa y Montreal en Canadá, y en los Estados Unidos por Búffalo, Pensilvania, Washington y Nueva Jersey”.

Entre los periodistas presentes en la actividad se encuentran José Madera, vicepresidente del IPPP; Cándida Acosta, editora sección Económicas del Listín Diario, y su hijo Varners L. Pérez Acosta; Loida Peña, del periódico Hoy; Flavia Mónica Fanith, relacionista pública; Oscal E. Peña Jiménez, de Relaciones Públicas del Banreservas; Juana Ramírez, Directora Ejecutiva del CDP, su hermana Casilla Ramírez Alcántara de Canela y el esposo de ésta doctor Máximo W. Canela; Francia Valdez Ramírez, del periódico Nuevo Diario; Sarah Pérez Barnes, de Relaciones Públicas de la UASD; y Francisco Frías Morel, de Nagua.

Asimismo Enrique Fernández, Claudio Concepción y Humberto Oliviera, de Santiago; Mireya Rodríguez, Teófilo Santana, de Higüey; la estudiante de educación Yosel Altagracia Fernández Fernández, el tecnólogo en multimedia Odalis Santiago Taveras Castillo, Luz Divina Gómez Martínez De León, esposa de Olivo De León, Ángela Camacho, Rafael Díaz, Cesar Romero y Primavera Guerrero, secretaria general de la seccional del CDP en Nueva Jersey.