Nuevos camiones para recoger basura

Santiago. El alcalde Abel Martínez anunció que una nueva compañía recolectora de basura se encarga de recoger los desechos que son responsabilidad del Cabildo. Aseguró que la nueva compañía, que no identificó, fue debidamente licitada y cuenta con el respaldo del Concejo de Regidores.



“Por cien días están recolectando 250 toneladas de basura por día en el área que le corresponde al cabildo, y que por no tener camiones en condiciones la basura se acumulaba. Creo que ya en las próximas semanas tendremos un Santiago totalmente limpio”. La medida se implementa mientras logran tener camiones propios, pero para esta adquisición trabajan con el gobierno. Dijo que la nueva compañía lo hace con las mismas condiciones de las demás empresas recolectores y que ya penetran a los barrios que a los que antes no llegaban. “Seremos drásticos en el cumplimiento de este contrato”.



Ardua labor



El alcalde reconoció que en el municipio hay mucho trabajo por hacer, mucho por corregir, “pero estamos avanzando, el santiaguero se está integrando, estamos cambiando las paredes sucias y con publicidad, por murales llenos de arte”.



Expresó que en los próximos días comenzarán a remodelar más de 40 parques que estaban en condiciones deplorables, para que las familias puedan ir a recrearse y compartir en espacios iluminados en los que además se les garantizará seguridad. Para lograr esto han hecho contacto con empresarios y personalidades que lo van a apadrinar.



Con relación a la entrada del municipio desde la autopista Duarte, cuyo estado de abandono fue denunciado recientemente por elCaribe, expresó que dicha vía será intervenida hasta el Monumento por el Ministerio de Obras Públicas, ya que en el Ayuntamiento no existen los equipos adecuados.

Aboga por crear normas para manejar casetas

Sobre la regulación de las casetas que habían sido retiradas por Medio Ambiente de distintos puntos de la ciudad, el alcalde explicó que se mantienen vigilantes para que los espacios públicos no sean obstruidos. Sin embargo, dijo que debe haber regulaciones para ser reinstaladas, paguen arbitrios y cumplan con las normas sanitarias.