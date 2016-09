Cirugía estética, más allá de una imagen perfecta

La cirugía plástica, más allá de cambiar la apariencia física, puede tener muchos beneficios psicológicos sobre la persona, como aumentar la autoestima. Hay muchas razones por las cuales millones de personas se someten a la cirugía cosmética o cirugía plástica cada año. Una de las razones es para sentirse mejor con uno mismo. Está comprobado que las personas que tienen una alta autoestima son más seguras, les va mejor en el trabajo y en las situaciones sociales, y tienen relaciones estables. Por eso, muchos especialistas consideran a la cirugía plástica como una “cirugía psicológica” porque afecta el estado emocional. Según un estudio realizado por la Universidad de Florida, en la mayoría de los casos la autoestima de las personas que se someten a una intervención estética se eleva, porque produce beneficios psicológicos importantes. “Cuando escuchamos cirugía plástica, pensamos instantáneamente en belleza y estética: implantes, reducción y levantamiento de mamas, liposucción, abdominoplastía, estiramiento facial, cirugía de párpados o glúteos.

La gente nunca se detiene a pensar que hay defectos físicos que también muchos desean corregir para sentirse mejor consigo mismos. No reparamos en pensar en que, con una cirugía estética la persona se está curando, lo más importante: su autoestima”, así piensa la cirujana plástica, Tania Medina especialista de Cecilip.



Para la mayoría de las personas, la cirugía estética sólo significa un estímulo que ayuda al individuo a desarrollarse con más seguridad en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Muchas mujeres confiesan que su vida sexual ha mejorado después de haberse sometido a una mastoplastía –una operación de los senos- porque a partir de entonces se sienten más seguras y atractivas. Aunque vale la pena aclarar que estas mejoras dependen de cada individuo, y ninguna operación puede mejorar la vida sexual si existe un problema psicológico grave. En este caso, es necesario recurrir a otro tipo de especialista –un psicólogo- que ayude a elevar la autoestima.



Los adolescentes actualmente desean someterse a cirugías estéticas con mayor frecuencia. Sin embargo, como su personalidad aún está en desarrollo es muy importante asesorarse con profesionales, así como que los padres mantengan una sincera comunicación con sus hijos para asegurarse de que están tomando la decisión adecuada. Si hay dudas al respecto, lo mejor es esperar hasta que cumplan la mayoría de edad. “No se trata sólo de alcanzar un nivel de belleza o perfección, lo cual no es malo en absoluto, sino de poder rectificar errores de la naturaleza, como puede ser un caso de labio leporino y paladar hendido, o uno menos trágico, pero también traumático para la paciente que lo padezca, como es la asimetría de senos. No se trata sólo de alcanzar un nivel de belleza o perfección, lo cual no es malo en absoluto, sino de poder rectificar errores de la naturaleza, como puede ser un caso de labio leporino y paladar hendido, o uno menos trágico pero también traumático para su dueña: asimetría de senos”, dijo la especialista.



Para que una intervención pueda reportar al máximo los beneficios de la cirugía plástica, es importante que el paciente tenga información precisa de las condiciones y limitaciones de su caso y cuáles son las perspectivas de recuperación, para que con ese cuadro muy claro valore, antes de decidir la realización del procedimiento, las ventajas y desventajas de su realización. La participación de un especialista en cirugía plástica con amplia experiencia en el caso que se presenta, es una condición de primer nivel que no tiene excepción.

Importante

Querer verse mejor, más joven, más atractivo (más pecho, glúteos, menos cintura, barriga, etcétera), son algunas de las razones por las que muchos deciden operarse.

Trastornos

Las operaciones de cirugía estética pueden tener beneficios para aquellas personas que, presentando un adecuado equilibrio emocional, han querido cambiar algún aspecto de su físico con el que se sentían incómodas. Sin embargo, a veces esconden complejos y trastornos psicológicos que deben ser tratados.