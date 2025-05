Nunca he visto a Faride contra las mejores aspiraciones de este pueblo. Nunca he visto a

Faride atentar contra los mejores intereses de esta patria. Nunca he visto a Faride

maldiciendo a nadie, sino celebrando los mejores sueños. Nunca he visto a Faride renunciar

a sus ideas, sino enriqueciéndolas. Nunca he visto a Faride negándole su apoyo a las luchas

de los oprimidos. Nunca he visto a Faride negando la validez de las ideas progresistas.

Nunca he visto a Faride negar la trascendencia de un puño levantado. Nunca he visto a

Faride congraciándose con ningún sector reaccionario…(Por todo eso es que Faride Raful

vale tanto).