Iglesia valora trabajo en la clase más pobre

El padre David Pantaleón dijo que monseñor Francisco Ozoria busca priorizar los trabajos sociales de los barrios marginados. “Está claro que hay mucha presencia en los sectores más acomodados de la ciudad, tal vez lo que no ha habido públicamente es un discurso en la agenda pastoral en el que aparezcan en primer plano las necesidades de esos barrios”, dijo el padre Pantaleón, superior de la congregación de la Compañía de Jesús.



Durante la homilía de su primera misa en la Catedral Primada de América, celebrada el domingo pasado, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Ozoria Acosta, llamó a la Iglesia a no quedarse en los templos, sino que salga a las calles a predicar.



El padre Pantaleón dijo a elCaribe que el hecho de que el arzobispo Ozoria Acosta nombrara al padre José Abraham Apolinario como vicario general de pastoral, cuyo trabajo pastoral ha sido en los barrios, “indica también la preocupación de que esos sectores estén más en el primer plano de la labor pastoral”.



El padre Apolinario, párroco de Santo Cura de Ars, sustituyó en el cargo a monseñor Amancio Escapa, obispo auxiliar emérito de Santo Domingo.



Actitud



En ese mismo tenor, el padre Luis Rosario, también saludó el mensaje de monseñor Francisco Ozoria Acosta, quien dijo que la Iglesia debe estar en los barrios con los más desposeídos.



El coordinador de la pastoral juvenil católica aclaró que lo que interesa y lo que quiere indicar el nuevo arzobispo es la actitud con la cual se debe trabajar.

“Lo que planteó monseñor Ozoria es que la Iglesia está llamada a tomar una actitud renovada, que permita un cuidado especial por los pobres, porque la Iglesia, es la Iglesia de los pobres materiales y de los pobres de espíritu”, explicó el padre Rosario.



El sacerdote dijo que la Iglesia es misionera y tiene que salir a llevar el mensaje a pobres y a ricos para que haya una acogida del mensaje de Jesús. “Muchas veces nos olvidamos que los preferidos del Señor son los marginados, aquellos que están, incluso, alejados de la Iglesia”, agregó.



Asimismo, dijo que el papa Francisco está orientando a la Iglesia en este sentido. “El hecho de que el arzobispo de Santo Domingo, en sus momentos de inicio de su ministerio episcopal, haya repetido esos mismos términos del papa, es algo saludable porque permite visualizar la misión de la Iglesia, donde está su verdadero sentido”, indicó Rosario.



El padre Rosario explicó, además, que de lo que se trata es de un acercamiento de la Iglesia con la clase más necesitada.



En ese sentido, consideró que lo nuevo no es el contenido, sino la forma vehemente, con la cual la arquidiócesis quiere acercarse a los que están más alejados y marginados.