NUEVA YORK (AP) — Los investigadores intentaban determinar el domingo quién y por qué colocó una bomba que sacudió un concurrido barrio de la ciudad de Nueva York. Los agentes buscaban esquirlas y cualquier resto que tuviera valor forense mientras examinaban videos que les proporcionen alguna pista para relacionar esos hechos con otro artefacto explosivo que no estalló y fue encontrado a unas cuadras de distancia.

Todo parecía indicar que hay más preguntas que respuestas horas después de la explosión del sábado en la noche que dejó 29 personas heridas en Manhattan. Todas las víctimas ya fueron dadas de alta.

"Solo sabemos que se trató del estallido de una bomba", declaró el alcalde Bill de Blasio durante una sesión informativa en la sede del Departamento de Policía de Nueva York. "Es todo lo que sabemos".

El gobernador demócrata Andrew Cuomo, que recorrió el lugar de la explosión en el vecindario Chelsea de Manhattan, dijo que lo sucedido al parecer no estaba vinculado con el terrorismo internacional.

Un segundo artefacto encontrado a unas cuadras de distancia de donde ocurrió el estallido al parecer tenía un "diseño similar" al primero, agregó.

Ese artefacto —descrito por un policía como una olla de presión que tenía cables y un teléfono celular conectados— fue retirada el domingo en la madrugada por un robot del escuadrón antibombas y es examinado por expertos forenses.

El funcionario solicitó el anonimato a The Associated Press porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre una investigación en marcha.

El estallido de una bomba de tubo en Seaside Park, New Jersey, antes de una carrera de caridad de cinco kilómetros a beneficio de marineros e infantes de marina al parecer no estaba relacionado con la explosión en Manhattan, y cada artefacto explosivo contenía diferentes materiales, dijeron funcionarios, pero agregaron que no descartaban ninguna posibilidad.

La carrera fue cancelada y nadie resultó herido. La bomba en New Jersey estalló antes que la de Manhattan.

El artefacto explosivo de New Jersey contenía evidencias de pólvora negra, mientras que el que estalló en Manhattan tenía residuos del explosivo conocido como Tannerite, dijo un agente federal.

El agente solicitó el anonimato a la AP porque no estaba autorizado a facilitar detalles de una investigación en marcha.

El Tannerite es utilizado a menudo en disparos al blanco para marcar un tiro con una nube de humo y una pequeña explosión.