Asamblea Nacional de Nicaragua decide dejar como presidente a diputado muerto

MANAGUA, Nicaragua (AP) — La Asamblea Nacional de Nicaragua decidió mantener como presidente de ese poder al sandinista René Núñez Téllez, quien la había presidido los últimos nueve años, pese a que falleció de una afección pulmonar.

El jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Edwin Castro, explicó durante su intervención ante el plenario que el fallecido Núñez Téllez se mantendrá como titular del Legislativo nicaragüense hasta el 10 de enero de 2017, cuando se elija una nueva junta directiva.

Explicó que la decisión es un reconocimiento a la labor de Núñez al frente de la Asamblea en la que promovió el diálogo, el consenso y la modernización. "Lo que estamos decidiendo es que no se va a elegir a ningún sustituto porque el presidente de esta Asamblea va a seguir siendo René Núñez", dijo Castro.

Núñez Téllez, de 69 años y candidato a reelegirse como diputado en los comicios de noviembre, estaba desde enero internado en un hospital de Costa Rica por una afección pulmonar que le provocó una crisis de salud que lo llevó a la muerte el 10 de septiembre.

La decisión fue avalada por 83 de los 92 diputados presentes. Una diputada liberal se abstuvo, dos de la misma tendencia estuvieron presentes y no participaron y el resto no asistió a la sesión. "Creo que a René hay que dejarlo descansar en paz y se debe cumplir con lo que dice la ley orgánica que señala que si un diputado fallece debe ser sustituido", dijo a The Associated Press Lissethe Montenegro, la legisladora que se abstuvo de votar.

La diputada sandinista Iris Montenegro, primera vicepresidenta del Parlamento, será quien por ley esté al frente de la Asamblea Nacional en las decisiones administrativas.

"Hasta el 9 de enero del 2017 se dará continuidad al periodo del compañero René. No es un homenaje más sino una declaratoria de gran significado a todo el esfuerzo y dedicación que él dio y continúa dando", dijo Montenegro, quien recordó que aunque la ley establece la sustitución cuando fallece un diputado "el plenario es el soberano y el que decide".

Núñez Téllez, ingeniero de profesión, era el hermano menor del comandante Carlos Núñez Téllez, quien fue presidente del Parlamento durante el primer gobierno sandinista entre 1979 y 1990. Se los considera el padre de la primera constitución tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.

Desde joven se involucró en el sandinismo y fue ministro de la presidencia de Daniel Ortega en su primera administración (1985-1990). Desde enero de 2007, con el retorno de los sandinistas al poder, estaba al frente de la junta directiva de la Asamblea Nacional y era reconocido por ser conciliador e impulsor del diálogo político.