21/09/2016 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

Hoy es día internacional de la Paz. La paz, como otras cosas, es objeto de medición y tiene su índice, preparado por el Institute for Economics and Peace. Paz se define como ausencia de violencia para esos fines. El valor del índice reside en observar cómo varía la clasificación de los países con el tiempo. Una vez más, Oriente Medio y el norte de África es la región donde la paz ha sufrido mayor deterioro. Caso particular es la guerra civil de Siria, que adquirió mayor dimensión internacional por la intervención de Rusia a favor del régimen actual y produjo una crisis de refugiados en Europa. Son éstas las cuestiones que tiene justamente en agenda Naciones Unidas en su actual 71.° Asamblea General.