Amnistía quiere RD identifique apátridas

Amnistía Internacional pidió al Gobierno abrir un diálogo para identificar a los hijos de indocumentados extranjeros que a tres años del fallo 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) siguen siendo apátridas. Según estimaciones de Amnistía basadas en cifras de Acnur en el país, 100 mil personas están en riesgo o situación de apátrida en República Dominicana.

“Nuestro mandato (de Amnistía) es trabajar, hacer trabajos de investigación, copiar información. No tenemos recursos para buscar a toda esa gente en el país, por eso hay que trabajar con el Gobierno para identificarlos”, dijo ayer Robin Guittard, encargado de campaña para el Caribe de esta entidad.



En representación de Amnistía Internacional, Guittard depositó ayer en el Palacio Nacional una petición, según dijo, con 54,026 firmas de ciudadanos de 134 países que externan su “preocupación por la situación de derechos humanos”.

“Estamos llamando a un diálogo con el Gobierno y la sociedad civil para identificar esos perfiles que siguen necesitando una solución y ver cuáles son las soluciones a aportar”, señaló Guittard.



“Creo que esas firmas que entregamos no es para pelear, es para alentar al Gobierno… a trabajar para identificar a estas personas”, enfatizó Guittard en medio de una rueda de prensa improvisada a las afueras del Palacio y de periodistas que pedían datos sobre en qué se basa Amnistía para decir que todavía existen miles de personas sin nacionalidad.



Amnistía en la documentación entregada a la viceministra de la Presidencia, Alejandra Liriano, señalaba que “estas situaciones necesitan de una solución urgente, inmediata, participativa y basada en los más altos estándares de derechos humanos”.



Situación en bateyes del sur



Junto a Guittard se encontraba Beneco Enecia, en representación del Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeco), una organización que trabaja con los bateyes del sur. Al cuestionarle cuál es la situación real de la zona en la que trabaja, él respondió: “La mayor preocupación está en el Grupo B no inscrito bajo la Ley de Naturalización 169-14 (hijos de indocumentados extranjeros no inscritos en el Registro Civil). La estimación que te puedo dar de las comunidades que yo acompaño. Te puedo hablar de 605 personas en un radio muy pequeño. Esa es una muestra, pero no quiere decir que es lo que está pasando”.



Enecia basa estas cifras en que bajo la ley de naturalización que establece un régimen especial para las personas nacidas en territorio nacional afectadas por la sentencia del TC, hubo muchos hijos de indocumentados haitianos que no pudieron inscribirse en este régimen.



Dentro del Grupo A de la ley 169-14, (los hijos de extranjeros nacidos en el país e inscritos en el registro civil), la Junta Central Electoral contabilizó unas 55 mil personas bajo esta condición a los que se les entregaría su documento de identidad. Pero Enecia señala que existen personas bajo esa condición que no están en el listado de la Junta.

Gobierno analizará y responderá la petición

Desde el Ministerio de la Presidencia se informó que la comisión de Amnistía Internacional fue recibida por la viceministra Alejandra Liriano y se escucharon las informaciones y comentarios que se presentaron, “los cuales serán estudiados en detenimiento”. Asimismo se prometió que una vez evaluada la petición, se le comunicará tanto a Amnistía Internacional como a la sociedad, la opinión del Gobierno sobre este informe.