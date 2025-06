Santo Domingo.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) Carlos Gil, sobreviviente de la tragedia del Jet Set, ocurrida el pasado 8 de marzo, se reintegró este martes a las labores legislativas y aprovechó su presencia en la sesión para demandar de sus colegas la aprobación “sin retrasos” del nuevo Código Penal.

El congresista, visiblemente afectado por el fatídico suceso que arrebató la vida de 236 personas, afirmó que un hecho como ese no debe volver a ocurrir en la República Dominicana, por lo que aseguró que se hace “impostergable” la sanción de la tan esperada reforma legislativa, la cual “no puede esperar más”.

Gil dijo que como legisladores que son deben velar por hacer leyes que se cumplan, y deploró que hayan lugares donde asistan personas “con ese descuido que había” en el referido centro nocturno, que terminó en tragedia, con muertos, huérfanos y heridos. Manifestó que el país aún está en vilo, pidiendo se haga justicia.

El representante de la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este en el órgano parlamentario lamentó la muerte de su chofer, Julio César Valera y la esposa de éste, fallecidos en la tragedia, a quien definió como un hermano, amigo y “un brazo”.

“Dios fue misericordioso conmigo, me salvó y me sacó de ahí, no sé cómo, pero pude salir. A pesar de las heridas que tengo por fuera, también tengo muchas heridas por dentro, porque yo perdí un brazo en esa tragedia; el país perdió mucha gente buena”, enfatizó al abogar por un código penal moderno, que se adapte a los nuevos tiempos y contemple los tipos penales de la actualidad.

Carlos Gil dijo que la tragedia del Jet Set da una lección a todos los seres humanos a ser mejores personas, ya que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y “Dios es quien dispone”.

El diputado se une a los sectores que piden al Congreso evacuar un código penal con las garras que necesita el actual sistema de justicia.

Yeni Berenice sobre Jet Set: MP actuará conforme permita la ley

Sobre el suceso del Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, defendió ayer los 18 meses de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso.

La magistrada explicó que el órgano persecutor tiene una visión con los hechos que tienen una alta lesividad social en el país, y buscará que se apliquen las medidas que establece la ley.

“Si ustedes ven toda nuestra trayectoria, en este caso (Jet Set) no hemos sido distintos a la trayectoria de aquellos casos que tienen una alta lesividad social. La sociedad merece que el Ministerio Público siempre persiga estos procesos de acuerdo con lo que la normativa nos permite”, argumentó.