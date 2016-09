Minerd promete instalar equipos de cocina a la mayor brevedad

El ministro de Educación, instruyó ayer a la Dirección de Infraestructura y de Fiscalización escolar del MINERD para concluir a la mayor brevedad la instalación de equipos de cocina en las escuelas de jornada de tanda extendida. “Reiteramos, no vamos a permitir que por algún descuido se pierda ni una sola de esas valiosas herramientas de servicio en la Educación”, sostuvo Andrés Navarro, en relación a una denuncia publicada ayer por elCaribe, que da cuenta que las cocinas industriales del 98% de las escuelas de jornada extendida se están deteriorando por el desuso.



Insistió en que desarrolla un programa de supervisión directa por los planteles escolares para conocer de primera mano los aspectos que funcionan y profundizar en ellos, y aquellos que no han funcionado corregirlos.



“Tanda extendida va a paso firme”



“La jornada de tanda extendida marcha con pasos firmes hacia la meta del presidente de integrar el 100 % de los planteles escolares, lo que no quiere decir que no hayan fallas que corregir, y a eso vamos con estos recorridos que hemos iniciado en las últimas dos semanas”, dijo el ministro Navarro.



El Ministro precisó que tiene el mandato del presidente Danilo Medina de administrar con suficiente celo, transparencia y gestión de calidad, los recursos destinados al desarrollo de la educación, “por lo que nos hemos constituido en guardianes de esa sin precedente voluntad política de nuestro presidente, quien ha querido que el MINERD esté cada vez más cerca de la gente”.



Indicó que el equipo técnico que le acompaña en los recorridos, no sólo evalúa las condiciones estructurales de los planteles que datan de décadas de construcción, con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo, sino que “también ponemos énfasis en conocer qué está pasando en la Jornada de Tanda Extendida que funciona con éxito en gran parte de los planteles, específicamente aquellos delicados aspectos como la calidad de los alimentos y las condiciones de distribución”.



Dijo que el levantamiento que cada semana realiza en diferentes centros escolares, permitirá, no sólo optimizar los recursos en esa necesaria calidad de gestión.



Equipamiento tiene costo millonario



La mayoría de las escuelas que suministran el desayuno, almuerzo y merienda escolar a sus estudiantes, bajo la modalidad de jornada extendida que comenzó a implementar el presidente Danilo Medina en su pasada gestión de Gobierno.



Y aunque las cocinas de los 3,426 centros educativos validados para impartir docencia hasta las 4:00 de la tarde están dotados de costosos aparatos industriales como refrigeradores, estufas, extractores de grasa, anaqueles de almacenamiento, freidores y barra para conservar la comida caliente, lo que ingieren alrededor de un millón 700 mil estudiantes continúa llegando a través de 770 suplidores a nivel nacional, adscritos a mayo de este año al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que coordina el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).



En abril de 2015, el entonces director General de Mantenimiento Escolar, Omar Guevara, reveló a la prensa que la inversión para amueblar las cocinas industriales para sólo ese año era de RD$2,600 millones.

El negocio de suplidores entorpece uso de cocinas

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, ha advertido que el negocio que se ha montado alrededor de la estructura de suplidores de alimentos que todos los días mueven alrededor de RD$20 millones, es uno de los factores que han retrasado la operatividad de las cocinas. Sostuvo que si la comida es preparada en las escuelas se evita la contaminación por bacterias y facilita la supervisión.