El romanticismo se apoderó del Palacio de los Deportes

Si la música romántica ha sido desplazada por géneros urbanos de moda, la noche del sábado quedó evidenció que en la República Dominicana hay más de 10 mil románticos que se reúnen en conciertos para gritar y corear junto a artistas como Ricardo Montaner y Camila. Luego de que Kiara Franco diera apertura a la noche, los tres coristas y tres músicos de la agrupación Camila tomaron sus lugares en medio de la oscuridad, y tras los primeros acordes de “Tú” el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto se iluminó con los flashes; fue entonces cuando salieron Mario Domm, al piano, y Pablo Hurtado en la guitarra.



Estaban emocionados desde que pisaron el escenario. “Debo confesar que hace mucho tiempo no sentía tantos escalofríos en un escenario”, dijo el cantautor Mario Domm al abandonar su piano, pararse sobre él y cantar, hacer anécdotas y hablar de la belleza de las mujeres dominicanas. El repertorio que presentaron fue cuidadosamente seleccionado, tal como dijo Hurtado a elCaribe. Alternando las no tan conocidas de “Elypse” con las de los primeros dos álbumes, fueron revelando el cancionero que incluyó: “Mientes”, “Perdón”, “Abrázame”, “Decidiste dejarme” y “Entre tus alas”, del 2010 y con la que presentó la banda, y “Bésame”, para la que se hicieron acompañar de su corista Ian Holmes Shelly, entre otras, hasta sumar 17 temas.



Un gigante de la canción



Tras una hora y 36 minutos de presentación del “Elypse World Tour” de Camila, y una hora y 15 de espera, llegó Ricardo Montaner, acompañado de 19 músicos y cuatro coristas y su hija Eva Luna, quien apareció a mitad de “La gloria de Dios”. Sin duda alguna, Montaner tiene bien merecido el nombre de “El gigante de la canción romántica”. Aunque su presentación sobrepasó las dos horas, cuando aún tenía una hora ya había interpretado 17 de los 21 temas de su repertorio, entre ellas: “Lo mejor está por venir”, “A dónde va el amor”, “Será”, “El poder de tu amor”, “Castillo azul”, 1992, “Solo con un beso” y “Aunque ahora estés con él”, por primera vez en vivo.



Montaner se mostró cómodo y feliz en el escenario y no perdió oportunidad para enloquecer, aún más, a la audiencia que se acumulaba intentando acercarse a él, y aclaró que no viene a vacacionar a República Dominicana, sino a vivir.

Montaner cierra en RD su gira “Agradecido”

Sonriente y deteniéndose a cada momento para escuchar al público que lo aclamaba, y que llamó “sus nuevos vecinos”, pidió al maestro de su banda que dejara de tocar y contó varias anécdotas. Anunció, además, que con esta presentación cerraba su gira “Agradecido”, en suelo dominicano. “La cima del cielo”, de 1993, fue el tema elegido por Montaner para cerrar a la 1:50 de la madrugada del domingo.