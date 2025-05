Efemérides del 09 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 9 de mayo? El 9 de mayo es el 129.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 236 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 9 de mayo.

Efemérides de hoy 09 de mayo

Se conmemora el segundo de los dos Días del Recuerdo y la Reconciliación Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, conocido también como el Día de la Victoria sobre el nazismo.

1502: Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al ‘Nuevo Mundo’ con el propósito de encontrar un paso marítimo hasta Oriente Medio, para poder tener una vía hacia el oeste a Tierra Santa.

Este viaje le llevó a recorrer la costa de Centroamérica, en el viaje descubrió varias islas en el oeste de las Antillas Mayores, así como la costa donde actualmente se encuentran Hinduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

1605: se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes.

1781: los españoles expulsan a los ingleses de Florida Occidental.

1805: muere en Weimar (Alemania) el poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Von Schiller, considerado el autor más importante de Alemania, siendo, junto a Goethe, una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Sus baladas se cuentan entre los poemas más queridos.

1860: en la localidad escocesa de Kirriemuir, Reino Unido, nace James Matthew Barrie, novelista que en 1904 escribió Peter Pan, historia fantástica de un niño que no quiere crecer y que puede volar.

Pan habita en el País de Nunca Jamás, una isla donde conviven piratas, hadas y sirenas, y allí vive fantásticas aventuras por toda la eternidad con sus amigos.

1874: nace en Londres (Reino Unido) el arqueólogo británico Howard Carter, que hará una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 en el Valle de los Reyes, la tumba del faraón Tutankamon.

1883: nace en Madrid, España, José Ortega y Gasset, conocido filósofo y ensayista español del siglo XX, período en el que ejercerá una gran influencia en varias generaciones de intelectuales.

La temática de su obra filosófica versó sobre la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica (la concepción del mundo depende del punto de vista y las circunstancias de los individuos).

Su estilo literario ágil le permitió llegar con facilidad y amenidad al público en general. Entre sus obras más conocidas se encuentran Meditaciones del Quijote, de 1914, España invertebrada, de 1921 y La rebelión de las masas de 1929.

1940: se autoriza la eutanasia en Alemania.

1945: la Unión Soviética junto a los aliados celebran el Día de la Victoria en Europa.

1949: nace Billy Joel, uno de los músicos estadounidense más icónicos de todos los tiempos.

1950: en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Quai d’Orsay, ubicado cerca del Puente Alejandro III de la ciudad de París, Francia, el Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman pronuncia un discurso presentando su propuesta para la creación de una Europa organizada, requisito indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas.

Esta propuesta, que pasará a ser conocida como «Declaración Schuman», se considerará el germen del nacimiento de lo que actualmente es la Unión Europea.

La declaración se plasmó definitivamente en el Tratado de París, que se firmó el 18 de abril de 1951 por el que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), a la que se sumaron Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

1962: la legendaria banda de Liverpool The Beatles daba uno de los pasos más importantes de su carrera al firmar su primer contrato con EMI. Pocos meses antes, Brian Epstein, quien había recientemente comenzado a representar al grupo, había conseguido que la discográfica Decca les realizara una prueba. En esta grabaron 15 temas, pero fueron rechazados por la compañía discográfica.

Epstein entonces se puso en contacto con George Martin, un productor de EMI Records, y Martin aceptó realizarles una prueba. Un mes después de firmar el contrato, la banda ya estaba grabando sus primeras canciones en los estudios de EMI.

A fines de 1962, The Beatles lanzó su primer sencillo, “Love me do”, dándose a conocer en todo el Reino Unido. The Beatles se formó en 1960. Inicialmente, sus integrantes eran John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best.

Poco tiempo después Sutcliffe y Best abandonaron el grupo, y Ringo Starr ingresó como baterista.

1979: nace Rosario Dawson, actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña, nativo americana/taína, cubana y afroamericana, conocida por participar en producciones como Sin City, Grindhouse, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, Jane the Virgin, entre otras.

1996: nace Noah Centineo, actor estadounidense, conocido por interpretar a Jesus Foster en la serie The Fosters y en las películas de Netflix ‘To All the Boys I’ve Loved Before‘, ‘Sierra Burguess Is a Loser‘ y ‘The Perfect Date‘

2006: muere la reconocida cantautora colombiana Soraya, ganadora de dos premios Grammy.