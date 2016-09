Se enfría furor por Pokémon, pero el juego no ha terminado

NUEVA YORK (AP) — ¿Tendrá Pokémon Go un segundo acto?

La app para dispositivos móviles fue un éxito rotundo cuando debutó en julio. La gente llegaba en estampida al Central Park o se caía de acantilados cuando aparecía algún personaje del juego virtual.

En el evento anual de Apple en septiembre, el director general de Niantic, John Hanke, anunció que 500 millones de personas habían bajado el juego en solo dos meses. Era el primer juego para dispositivos móviles que tenía tanto éxito después de "Candy Crush" en 2014 o "Angry Birds" en 2012. También fue el primero en incorporar la realidad aumentada, una mezcla de mundos reales y virtuales.

Pero el furor ya pasó. El martes pasado y después de 74 días, acabó el reinado del juego como el más vendido en las apps para iPhones en Estados Unidos, y fue desplazado por "Clash Royale", un popular juego de batallas, de acuerdo con la firma de investigación Sensor Tower.

Las menciones del juego en Twitter alcanzaron su pico el 11 de julio, cinco días después de su lanzamiento, con 1,7 millones, de acuerdo con Adobe Digital Insights. Ese número cayó 98% a 131.000 para el 7 de septiembre.

¿Se trató sólo de un sueño de verano? Aunque los expertos dicen que es probable que el juego siga siendo popular un tiempo, necesita evolucionar para poder permanecer.

"Casi todo lo que es así es una manía", dijo Steve Jones, profesor de comunicaciones en la Universidad de Illinois en Chicago.

Por su puesto, todavía un enorme número de personas siguen cazando pokémones. La firma de investigación App Annie calcula que 1 de cada 10 dueños de smartphones en Estados Unidos sigue jugando; en Japón es 1 de cada 4.

Pokémon Go también ha conseguido mantener a las personas jugando después de inscribirse. Su tasa de retención de 30 días es la segunda mejor en la tienda Google Play, detrás de "Words with Friends", pero delante de otros juegos populares como "Clash of Clans" y "Clash Royale".

"Ahora si están pendiendo millones de jugadores cada semana, pero llegan millones más de nuevos jugadores cada semana", dijo Fabien-Pierre Nicolas, vocero de App Annie.

Mientras la gente interactúe más con el juego, la empresa tiene más tiempo de idear cómo sacarles dinero, dijo Nicolas. Pasó hasta un año para que juegos exitosos como "Clash of Clans", "Puzzle" y "Dragon" tuvieran ingresos de 1.000 millones de dólares. Pokémon Go ya ha amasado más de medio millón en solo dos meses, según App Annie. Y aunque el juego es gratuito, anima a los usuarios a comprar dentro del mismo.