La deforestación y la sequía en República Dominicana

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, al hablar en el marco del seminario organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el lunes 19 de septiembre del año en curso, con el título (Articulando los actores claves para la preservación y gestión de la calidad del recurso agua), pidió a los actores vinculados al sector agua administrar prudentemente el líquido debido a que la sequía continúa. Y dijo “Hay que administrar bien el agua que se dispone en los actuales momentos, porque hay que estar preparados para los tiempos de sequías que producen los meses de diciembre, enero, febrero y marzo”. En el que participaron directores de instituciones componentes de ese sector, realizado en la PUCMM. (elCaribe 23/09/2016, Regional Norte).



En República Dominicana, cada año tenemos la misma queja, de la escasez de Agua a causa de la sequía, y es que no hemos entendido de una vez y por todas, que la producción de agua, es solo a través de las precipitaciones, en otra palabra a las lluvias que caen en nuestro territorio.



Las lluvias se produce por tres factores fundamentales: la presión, la temperatura, y la radiación solar, las mismas se originan debido a los cambios de presión o temperatura en la atmósfera y la disponibilidad de agua en el medio. La lluvia es un fenómeno atmosférico que se origina con la condensación del vapor de agua que contienen las nubes. La única forma de tener precipitaciones abundante es controlando la deforestación y una correcta reforestación, no solo con las siembras de árboles, que sin lugar a dudas son muy importante, pero no son los únicos para reforestar el bosque, ya que las yerbas, los arbustos, las bromelias, los bejucos y las flores juegan un papel de principalía, y es debido a que cuando talamos los arboles esta juegan un rol muy importante de reforestación.



El presidente Danilo Medina se ha sorprendido de la deforestación de nuestras montañas, lo que no deja de preocupar por que esto pone en evidencia que hay que desarrollar un verdadero plan desde el Gobierno para detener la deforestación, pero que sea una acción contundente, que no se quede en la formación de una comisión, inoperante, muchas veces presidida desde la presidencia de la república, por un ministro que humanamente le resulta imposible hacer un trabajo eficiente, por las cantidades de comisión que preside, es que no hacemos nada con reforestar, si vamos a seguir permitiendo que manos desaprensivas sigan depredando nuestras recurso forestal.



Repetimos, la única manera de producir agua es conservando nuestras cuencas, evitando la deforestación y al mismo tiempo reforestarlas para garantizar mayores precipitaciones.



Las cuencas hidrográficas son las áreas sobre las cuales el agua fluye de forma natural en su trayectoria hacia un cuerpo de agua frecuente, como corrientes de agua, ríos, acuíferos o lagos, aplicando un correcto y a tiempo un control de la erosión y de la escorrentía.



El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) y las distintas corporaciones de acueductos y alcantarillados, (las CORAAs), no son entidades productoras de agua, sino que son instituciones reguladoras, distribuidoras y suministradoras de agua potable, que están condicionados a la producción de agua a través de precipitaciones, para poder suplir el servicio, por lo que no es cierto que la CAASD, gasta RD$75 Millones en la producción de agua, su director explicó que ese costo de producción se debe a que el 57% de los sistemas operan por bombeo. Lo correcto es decir que la CAASD, tiene un costo muy alto de operación por su alto porcentaje en el sistema de bombeo. Estas declaraciones fueron dadas por el Arq. Montás, en el marco del Seminario Articulando actores claves para la preservación y gestión de calidad del recurso agua. En la PUCMM, resiento Santiago de los Caballeros, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).



Saludamos el acuerdo firmado por el Lic. Francisco Domínguez Brito y el teniente general, Lic. Rubén Paulino Sem, ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Defensa, respectivamente, en el cual convienen colaborar interinstitucional en busca de promover acciones que eviten la quema de carbón y tala indiscriminada de los árboles en los bosques, donde ambas instituciones establecieron los compromisos, organización y ejecución de los (Operativos de Seguridad para detener las violaciones a la Ley 64-00, Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con los protocolos legales establecidos y las debidas garantías de ley). Este acuerdo también tiende a preservar la pesca. Le auguramos éxitos y esperamos que este acuerdo no solo se quede en el papel.