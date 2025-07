Efemérides del 03 de julio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 3 de julio? El 3 de julio es el 184.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 181 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 3 de julio.

Efemérides de hoy 03 de julio

1535: el conquistador español, Diego de Almagro, sale de Cuzco (Perú) para conquistar Chile.

1778: muere Anna Maria Mozart, madre del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.

1778: Prusia le declara la guerra a Austria en lo que luego se conocería como la Guerra de Sucesión Bávara. Este conflicto inició luego de la muerte del elector de Báviera, Maximiliano José, quien no dejó herederos, lo que hizo que los distintos ducados lucharan por el territorio.

1866: el ejército prusiano derrota a los austriacos en la batalla de Sadowa, en el marco de la Guerra de las Siete Semanas.

1883: nace Franz Kafka, autor de ‘La metamorfosis’, entre otras obras destacadas. Su obra considerada una de las más influyentes de la literatura universal está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas. La desesperación y el absurdo reflejados en su obra se consideran (o se consideraron) emblemáticos del existencialismo, según la lectura de Albert Camus y en cierta medida de Jean-Paul Sartre, dominante tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos han visto una influencia marxista en la satirización de la burocracia con obras como: ‘En la colonia penitenciaria’, ‘El proceso’ y ‘El castillo’. Otros ven una tendencia anarquista en el individualismo antiburocrático de Kafka, tomando en cuenta su breve militancia en una organización anarquista y su apoyo a algunas campañas de los anarquistas checos. Otros han interpretado su obra bajo el prisma del judaísmo y el misticismo.

1927: Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en aprobar el voto femenino. En la localidad de Cerro Chato (Uruguay), en un plebiscito sufragan las mujeres por vez primera en América del Sur. Aunque tuvo la importancia de ser la primera instancia electoral en la que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto en Uruguay y en el continente, no tuvo efectos estructurales inmediatos en cuanto al sufragio femenino en el país. En 1932, se aprobó la Ley 8.927 en la que se autorizaba el derecho de las mujeres a votar en elecciones nacionales, lo que sucedió por primera vez en las elecciones generales de 1938.

1935: muere André Gustave Citroën, ingeniero francés, fundador de la marca automovilística Citroën en 1919.

1962: nace Tom Cruise, actor estadounidense. Reconocido por películas como Mission Impossible, Vanilla Sky, Top Gun, Edge of Tomorrow, Minority Report, entre muchas más.

1969: muere Brian Jones, músico multiinstrumentista y compositor británico, miembro fundador, junto con el cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y el pianista Ian Stewart, de la banda de rock The Rolling Stones en 1962.

«Creo en un largo, prolongado y ordenado trastorno de los sentidos hasta llegar a obtener lo desconocido». Jim Morrison

1971: Pamela Courson encontró muerto en la bañera de su piso del barrio de Le Marais en París, Francia, al cantautor y poeta estadounidense Jim Morrison. Según su acta de defunción, el célebre vocalista de la mítica banda de rock The Doors, falleció por un paro cardíaco; no obstante, existen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio, de un asesinato e incluso se puso en duda el hecho mismo de su muerte. Otras versiones afirman que sufrió una sobredosis de heroína en los lavabos del club nocturno parisino Rock ‘n’ Roll Circus y fue posteriormente trasladado a su casa. Aunque Morrison había sido consumidor habitual de varios tipos de drogas (LSD, cannabis, alcohol y peyote) y, según se dice, siempre defendió el uso de estas sustancias psicoactivas; no es probable que consumiera heroína, porque tuvo un diagnóstico de fobia a las agujas. Se dice que la cocaína también era de su predilección por su efecto «acelerador». No obstante, utilizó más que todo las drogas propuestas por la comunidad hippie para alcanzar estados de equilibrio y paz. Jim Morrison murió a los 27 años al igual que otros famosos músicos como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. Su epitafio está escrito en griego antiguo: «Κατά τον Δαίμονα Εαυτού», y se puede traducir de diferente formas: «Fiel a sí mismo», «Al espíritu divino que llevaba en su interior» y «Cada uno es dueño de los demonios que lleva dentro».

1971: nace Julian Assange, programador, periodista y activista de Internet australiano, conocido sobre todo por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks.

1985: se estrena la película de ciencia ficción y comedia ‘Back to the Future’, dirigida y escrita por Robert Zemeckis —Bob Gale también colaboró como guionista—, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Tras su estreno se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría. Asimismo, se hizo acreedora a un premio Hugo en la categoría de «Mejor producción dramática» y un galardón Saturn como «Mejor película de ciencia ficción», además de varias nominaciones a los premios Oscar y al Globo de Oro.

1987: nace Sebastian Vettel, piloto de carreras alemán. Campeón en 2010, 2011, 2012 y 2013. Piloto de BMW Sauber (2006–2007), Toro Rosso (2007–2008), Red Bull (2009–2014), Ferrari (2015–2020) y Aston Martin (2021–2022). En julio de 2022, Vettel anunció su retiro de la Fórmula Uno al final de la temporada 2022.

1988: el canal de televisión Televen inicia oficialmente transmisiones en Venezuela, primero en transmitir las 24 horas del día.

1989: La película Batman estableció el récord de recaudación más rápido de 100 millones de dólares (en 10 días).

1998: lanzamiento de la sonda japonesa Nozomi a Marte, fracasando más tarde en entrar en órbita marciana.

2002: lanzamiento de la sonda espacial CONTOUR, que dejaría de funcionar unas semanas después.

2006: en España, 43 personas mueren en un accidente en el metro de Valencia y 150 pasajeros son evacuados. Sobre las 13:03 una unidad de tren que transportaba a unas 150 personas descarriló en una curva cercana a la estación de Jesús causando la muerte a 43 personas.

2013: en Egipto los militares dan un golpe de estado y anuncian en televisión que disuelven el Parlamento, derogan la Constitución de corte islámico y destituyen al presidente islamista Morsi, primer presidente civil elegido en las urnas en la historia del país, después de sólo un año de Gobierno tras cuatro intensas jornadas de multitudinarias manifestaciones de protesta. Los motivos de las protestas populares se encontraban en la Constitución islámica aprobada en las urnas en diciembre pasado, con un 64% de los votos pero sólo un 35% de participación y la grave crisis económica. En una reunión con fuerzas de oposición y religiosas, las Fuerzas Armadas cerraron un proceso de transición que, según algunas agencias, finalizaría en elecciones presidenciales y parlamentarias.