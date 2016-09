Cachorros-Piratas acaban con empate, el primero desde 2005

PITTSBURGH (AP) — Los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh protagonizaron el primer empate en las Grandes Ligas desde 2005 cuando la lluvia interrumpió el partido del jueves durante el sexto inning y con el marcador 1-1.

Estos equipos no tienen previsto medirse otra vez en esta temporada, y el juego no será reprogramado debido a que no afecta el orden de posiciones para la postemporada.

Así que en lugar de un juego suspendido, las estadísticas del partido tendrán validez y se declaró un empate — el primero desde que Houston y Cincinnati no pasaron de siete innings el 30 de junio de 2005.

El venezolano Willson Contreras conectó dos hits y anotó la carrera de los Cachorros, los campeones de la división Central de la Liga Nacional y que aseguraron el mejor récord en las mayores.

Josh Bell bateó un elevado de sacrificio por los Piratas.

El juego se interrumpió en la parte alta del sexto tras una demora de 1 hora y 23 minutos.

Tim Federowicz conecó un elevado de sacrificio en el segundo para los Cachorros. Pittsburgh lo empató en el tercero.