Ejecutivo solicita 92 MM de euros para el Metro

29/09/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

El Poder Ejecutivo remitió al Senado dos contratos de préstamos por un monto de 91,904,554.69 de euros para ser utilizados en el proyecto de extensión de la Línea II del Metro de Santo Domingo. El monto total de la solicitud del préstamo, traducido a la tasa de ayer en moneda dominicana, asciende a cuatro mil 999 millones 607 mil 775 pesos.



El primer contrato de préstamo fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A, por un monto de 42,012,926.41 euros, que serán empleado para el proyecto de extensión Línea II del Metro de Santo Domingo, el cual está siendo ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).



El empréstito incluye el financiamiento del ciento por ciento de la prima, tanto de la Agencia Oficial de Crédito a la Exportación de España/Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE), como de la Agencia Oficial de Crédito a la Exportación de Francia/Compañía Francesa de Seguro para el Comercio Exterior (COFACE).



El segundo préstamo fue por un monto de 49,891,628.28 de euros, suscrito entre el Estado dominicano, actuando a través de la OPRET, y el Consorcio Eurdom2, conformado por Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG).



Recientemente, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, en entrevista para elCaribe, dijo que el funcionamiento de esta línea depende del envió y aprobación en el Congreso del préstamo que completa la parte electromecánica y tecnológica de la obra. Informó que este es de aproximadamente 98 millones de dólares.



Admitió el retraso de la obra ferroviaria, y que desde hace varios meses no recibe dinero del Estado, por consecuencia se han generado deudas con los contratistas. “Hasta que el Gobierno no envíe el préstamo al Congreso y se apruebe no puede establecerse la fecha de entrega de la obra”, dijo.