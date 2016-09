OPS pide castigar abuso infantil y dar educación sexual

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país llamó a fortalecer el marco legislativo que castigue el abuso infantil, conjuntamente con la creación de programas de educación sexual que ayuden a disminuir el alto índice de embarazos en adolescentes. La doctora Alma Morales Salinas, dijo que la problemática es multicausal y tiene muchas aristas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de hacer políticas públicas.



Dijo que hay factores determinantes para que una niña de entre diez y catorce años salga embarazada, que tienen que ver con la procedencia de un hogar disfuncional, residencia en el área rural o urbano marginal, abuso sexual por parte de un familiar cercano, hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades.



En estos casos, entiende que el abordaje, debe ir más allá de un enfoque de salud, pues debe contener una respuesta integral, que va desde política pública, respeto a los derechos a la Convención de los Derechos de los Niños, marcos legislativos, un régimen de consecuencia efectivo hacia los abusadores, programas de educación sexual e inclusión en el sistema escolaridad formal.



Casos no son iguales



“Si sales a hacer una encuesta sobre embarazos en adolescentes y empiezas a investigar un estudio prospectivo, vas a ver que la situación de las niñas de diez a catorce años, no es la misma de las de 15 a 19 años. Entonces yo siempre he dicho en otros países, que hay que ponerle cara, y conocer la historia detrás de cada una de estas niñas para poder hacer intervenciones que realmente respondan a la necesidad local”.



Afirma que en el caso de las adolescentes de entre 15 y 19 años, muchas de las cuales salen embarazadas como consecuencia del inicio temprano de la vida sexual activa y con consentimiento propio, sí se puede intervenir con programas nacionales de planificación familiar, dirigidos no solamente a ellas, sino también a sus parejas.



Conjuntamente, Morales Salinas sugiere un programa de educación sexual por parte del Ministerio de Educación, el cual puede ser escalonado y acorde al grado que curse la estudiante. “En este grupo, hay estudios, no de República Dominicana pero sí de la región, que nos dicen que muchas adolescentes de repente han iniciado su vida sexual, pero su iniciación nunca es programada, no están informadas, ni protegidas y de manera general en la subregión de Centroamérica, incluyendo el país sabemos que el uso del condón es bajo”.

50% de las adolescentes vuelven a quedar encinta

Con las adolescentes de 15 a 19 años sí hay oportunidad de intervención por parte del Ministerio de Salud, para evitar que vuelvan a salir embarazadas, pues la evidencia indica que tienen un 50% de probabilidades de volver a salir embarazadas, “y es ahí donde yo veo una oportunidad porque son personas que de una u otra manera tuvieron contacto con un servicio de salud, y ahí es donde debemos garantizar la anticoncepción post evento obstétrico.