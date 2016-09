Sánchez abrirá escuela de atletismo en el país

Aunque se retiró del atletismo, Félix Sánchez entiende que puede dar más por este deporte que tantos lauros obtuvo por casi 20 años de vida profesional. La apertura de una escuela para la captación de nuevos talentos es solo una de las propuestas que Sánchez “cocina” una vez se mude de manera definitiva en la República Dominicana en los próximos meses.



“Si Dios me lo permite comenzaré lo más pronto posible. Podría ser en noviembre. Queremos preparar una buena cantidad de muchachos para el año que viene. Hay muchos eventos internacionales que me gustaría que ellos formen parte de estas competencias y que corran por el país como lo hice yo”, indicó Sánchez.



Sostuvo que para la apertura de este centro de preparación contará con el respaldo de una gran cantidad de atletas, entre los que mencionó a Luguelin Santos, así como otros integrantes de la selección nacional de atletismo.



“Mi meta es escoger a los muchachos, entrenarlos y demostrarles a ellos lo que es ser un campeón, sobre todo humilde, lo que me ha llevado a llegar muy lejos en el atletismo”, indicó “El Súper Sánchez. Félix se expresó en esos términos luego de ser homenajeado por el Comité Olímpico Dominicano (COD) la noche del pasado martes como parte de las festividades del 70 aniversario de fundación de la casa olímpica.



“Estoy seguro que necesitaré del apoyo de muchas personas y empresas para echar hacia adelante este proyecto”, expuso el vallista, ganador de dos medallas olímpicas de oro (Atenas 2004 y Londres 2012).