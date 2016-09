Ortiz: el más importante en la historia de Boston

Primero como reportero y luego como historiador del equipo, Gordon Edes no tiene temor en colocar a David Ortiz en una poltrona privilegiada en los registros de Boston. John Henry, el principal accionista del equipo, coincide en el planteamiento: Big Papi es el jugador más importante en la historia de los Medias Rojas.



“No hay discusión en cuanto a que Ted Williams es el mejor pelotero que ha jugado con los Medias Rojas. Sus números lo dicen todo y si no hubiese perdido esos cinco años por servicio militar en la guerra, no sabemos hasta dónde hubiese llegado”, explicó Edes a elCaribe en el terreno de juego del Fenway Park antes de un partido contra los Yanquis de Nueva York.



“Pero cuando hablamos del más importante, ese es David Ortiz. La razón es que David es la constante en las tres coronas de los Medias Rojas en las campañas de 2004, 2007 y 2013. Él ha aportado en grande para las tres. Lo viví como reportero que seguía a diario al conjunto y ahora en mi papel de historiador”, dijo Edes.



Henry, hombre de hablar suave, pero de firmeza en sus señalamientos, tomó la misma ruta de Edes. “Llegué aquí hace 15 años y no creo que ninguno de nosotros iba a pensar que hubiese otro jugador que se pudiera comparar con Ted Williams. Pero Big Papi ha sido pieza clave en tres campeonatos y a sus 40 años sigue ejecutando”, expuso Henry.



“Hace como 10 años le dimos una placa como el mejor bateador en el clutch (los momentos apremiantes) en la historia de Boston y puede que se marche como el mejor bateador del clutch en la historia del juego”, añadió.



Despertó el monstruo



Edes entiende que la dimensión de David es mayor que la de cualquier otro miembro de Boston y que fue gracias al dominicano que los Medias Rojas entendieron que podían ganar.



“Fue en esa Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2004 cuando David se adueñó del escenario. En menos de 24 horas decidió dos juegos. El cuarto juego (comenzó domingo y terminó en la madrugada del lunes) con el jonrón a Paul Quantrill en el episodio número 12 y al día siguiente en el quinto juego con el sencillo contra (Esteban) Loaiza (episodio 14). Ahí cambió todo para los Medias Rojas, fueron campeones ese año y algo mejor: es David quien logra que en Boston se crea que se puede ganar y que no tenían que se seguir siendo los sufridos”, indicó Edes con propiedad.



En 2004, David fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato. En 2007 también tuvo sus aportes en la corona lograda contra Colorado y en 2013, fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial contra los Cardenales de San Luis.

“Sin él, ese no hubiese sido posible. Ha sido una fuerza dominante en la postemporada”, añadió Edes.