New York.- El dirigente de los Gigantes del Cibao para la temporada 2016-2017, Bobby Dickerson, manifestó emoción y expreso que su motivación para aceptar el trabajo en la pelota invernal es aprender más sobre los jugadores latinos.

Dickerson, quién incursionara por primera vez en la pelota invernal fue recomendado por Nelson Cruz para esa posición, es actualmente es coach de tercera del equipo de Baltimore. “Para integrarme al equipo todo dependerá de que tan lejos lleguemos en los Playoffs. De ser eliminados, tomaré unos días con mi familia, si pasamos me iré tan pronto termine el equipo”.

“Recibo reporte de los jugadores, mi gran pregunta es quiénes van a jugar, en el papel es un gran equipo, pero algunos de los jugadores no juegan en lo inmediato, el reto será mantener el equipo junto hasta tenerlo los mejores jugadores juntos¨, expresó el dirigente al ser abordado por Junior Matrille y Kerwin Abreu en el Yankee Stadium.

Decisión de ir a la Pelota Invernal

“Es un honor recibir la oportunidad, es el mejor béisbol en el mundo para esa fecha, cuando no hay béisbol de Grandes Ligas no existe un mejor lugar para el béisbol que la República Dominicana, me ayudará con mi carrera, ser más inteligente y aprender más sobre los jugadores latinos estando en su cultura”, dijo Dickerson.

Nelson Cruz

Dickerson nos habló sobre Nelson Cruz y su amistad, al mismo tiempo nos dijo que sería algo grande tener a Cruz en el uniforme de los Gigantes y que han hablado sobre esa posibilidad ya que Cruz jugará en el Clásico Mundial de Béisbol.

Mientras se integra al equipo, los entrenamientos serán dirigidos por Abraham Nuñez.

Los Gigantes abren la temporada el próximo 20 de octubre cuando enfrenten a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 de la noce dando apertura a la temporada 2016-2017.