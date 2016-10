Familia denuncia PN aplica prisión ilegal en Los Mina

Familiares de Bienvenido Jiménez y Ramona Colón denunciaron que efectivos de la Policía Nacional están aplicando prisión ilegal, en Los Mina, para presionar la entrega de presuntos delincuentes.



El abogado Juan Rosa, familiar de uno de los afectados, indicó que desde el sábado 1° de octubre permanecen privados de libertad de forma ilegítima, en el destacamento policial Felicidad de Los Mina, los padres de un joven presuntamente implicado en la muerte de un taxista, ocurrida hace unos meses.



Señaló que la patrulla que detuvo a la pareja estaba al mando de un mayor de la PN, de apellido Canelo, quien se desempeña como encargado de la Sección de Homicidios.



“Conversé con el coronel Decena, responsable de la Dicrim, a los fines de que estas personas fueran puestas en libertad y éste me respondió que quien sabía de eso era la fiscal, la cual no quiso identificar”, dijo.



También, la hija de la pareja Josefina Colón, señaló que su madre es una mujer cristiana y que no es culpable de lo que le acusan a su hermano.



“No es justo que la tengan sometida a este maltrato, porque mi mamá es diabética, sufre de la presión y me la tienen amaneciendo y ella no puede estar en esas condiciones”, denunció.