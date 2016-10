Policía dice investigará denuncia de teniente

03/10/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

Un segundo video colgado por un miembro de la Policía Nacional, denunciando maltratos y bajos salarios, causó un revuelo en las redes sociales.

Esta vez se trata del segundo teniente Francisco Antonio Díaz Hernández, quien está asignado a la compañía de San Cristóbal, quien dijo que debido a la situación se vio forzado a entregar su carnet y su arma de reglamento.



El vocero de la Policía, Nelson Rosario, informó que sobre la denuncia de Díaz Hernández la jefatura policial apoderó al Director Central de Asuntos Internos para que realice la investigación correspondiente y de esa manera se pueda determinar cuáles son las causas que lo motivaron a renunciar y además para establecer si hay algún nivel de responsabilidad disciplinaria.



El vocero policial dijo que todavía no se sabe cuáles medidas disciplinarias se podrían aplicar e insistió en que se va a investigar la denuncia para establecer responsabilidades.



Video

En el video, el segundo teniente denunció que recibe maltrato físico por lo que decidió renunciar a la institución, donde tenía 21 años.



El agente expresó que entregó su carnet y su arma de reglamento, tras aclarar que está consciente de todo lo que le puede sobrevenir por esa acción.



Dijo que vive en unas condiciones deplorables y devenga un salario insignificante, a pesar de los años de labor en la institución. Agregó que ha recibido maltrato físico en la Compañía de San Cristóbal, donde está asignado.



El video se ha convertido viral en las redes sociales

“No me importan las consecuencias que traiga, las consecuencias que puedan tomar los superiores, nada de eso me importa, lo que sí es que nadie va a acabar conmigo por exceso de trabajo”, expresó Díaz Hernández.



Hace un año otro agente denunció bajos salarios



Hace exactamente un año en este mes de octubre, el raso de la Policía Daurin Muñoz subió un video a las redes sociales en el que deploró los bajos salarios que devengan y las precariedades por las que pasan agentes de la institución.



Muñoz denunció las penurias que pasan los policías con el “salario cebolla” que ganan y por esta razón fue expulsado de la institución.