Acusados por caso Inapa se defienden

El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Holguín, y la ingeniera Sobeida Perdomo, se defendieron ayer en la audiencia preliminar y dijeron que el caso ha afectado su moral. Holguín reiteró su inocencia y dijo que es falso que tenga participación en las empresas que señala la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca); que no pertenece a la fundación que aparece en la querella y que es falso que haya mentido en su declaración jurada.

“Soy inocente, pero me están condenando ante la opinión pública. Aquí ha ocurrido un abuso contra mis derechos y mi persona”, destacó.



Además, señaló que producto de esta situación se le cayeron tres grandes contratos que ejecutaría próximamente y que debió suspender un viaje que tenía a los Estados Unidos, para enfrentar los cargos que el Ministerio Público presentó en su contra. “Yo no duermo y mi familia tiene tortura permanente”, destacó.



No entiende de qué se le acusa



También, la coimputada Sobeida Perdomo señaló que como técnico especialista en agua potable y saneamiento, su empresa era la única calificada en el país para la ejecución de los ocho contratos que aparecen en la acusación y que las publicaciones de la prensa han mancillado su nombre. “He revisado la acusación y no entiendo de qué se me acusa”, resaltó.



Perdomo agregó que conoció al ingeniero Holguín en el Inapa y que la acusación ha afectado su currículo y ha impedido que materialice varios proyectos.



“Éste (la acusación) es un documento perverso que daña mi moral y por esto he tenido que mantener a mis hijos en una prisión domiciliaria, porque no pueden salir de mi casa sin seguridad, ya que mucha gente cree que de verdad yo tengo mil millones de pesos de esos contratos”, relató.

El 13 de octubre la jueza Romero leerá el fallo

Una vez escuchado al MP y a los imputados, la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Kenya Romero, anunció que se reservará el fallo para el próximo 13 de octubre a las 02:00 de la tarde; por lo que ese día se conocerá sí se inicia un juicio de fondo o no, si se declara la complejidad del caso y si se impone coerción a los implicados, tal y como lo está solicitando la Pepca.