Efemérides del 04 de julio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 4 de julio? El 4 de julio es el 185.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 180 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de eventos que ocurrieron un día como hoy 4 de julio.

Efemérides de hoy 04 de julio

Hoy en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia. Este día en 1776, el presidente del Congreso Continental, John Hancock, firmó la Declaración de Independencia de los 13 estados de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. Primera formulación de los derechos del hombre, con resistencia política contra todo gobierno que no garantice la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con esto se marca el nacimiento de una nación.

Además en Venezuela se celebra el Día del Arquitecto. Esta celebración comenzó en 1945 cuando siete arquitectos decidieron fundar la Sociedad Venezolana de Arquitectos (SVA).

993: en Alemania, la Iglesia Católica realiza su primera canonización y nombra santo al obispo Ulrico de Augsburgo (890-973).

1790: nace George Everest, geógrafo y topógrafo inglés responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. En 1862 resultó elegido Vicepresidente de la Royal Geographical Society, y en 1865, un año antes de su muerte, vió el bautizo en su honor de la montaña más alta del planeta, el Monte Everest.

1807: nace Giuseppe Garibaldi, patriota italiano que luchó por la unidad de su país.

1826: muere Thomas Jefferson, padre fundador de los Estados Unidos y presidente de ese país entre 1801 7 1809.

1826: muere John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos.

1831: muere James Monroe, presidente estadounidense entre 1817 y 1825.

1912: en Argentina se institucionaliza el Movimiento Scout.

1924: el chef italiano Cesare Cardini, inventa la Ensalada Cesar en su restaurante que tenía en la zona turística de Tijuana, México.

1926: nace en Buenos Aires Alfredo Di Stéfano Laulhé, futbolista y entrenador profesional, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Comenzó su carrera en el Club Atlético River Plate de Argentina, donde rápidamente se destacó por su habilidad técnica, visión de juego y capacidad goleadora. En 1949, debido a una huelga de futbolistas en Argentina, se mudó a Colombia para jugar con Millonarios, donde ganó cuatro campeonatos nacionales y se convirtió en el máximo goleador de la liga. En 1953, Di Stéfano se unió al Real Madrid, donde se convirtió en una leyenda del club.

1934: debido a las investigaciones que había venido desarrollando los últimos años, muere de leucemia en Salanches (Francia) Marie Curie, científica polaca, naturalizada francesa, pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones y Premio Nobel de Física en 1903.

1943: nace Geraldo Rivera, abogado estadounidense, periodista, escritor, y presentador de entrevistas.​​ Fue el anfitrión de su propio show de entrevistas, Geraldo, entre 1987 y 1998.

1946: Filipinas se independiza de EE. UU.

1952: nace Álvaro Uribe Vélez, presidente colombiano entre 2002 y 2010.

1964: en Colombia, un grupo de militantes de izquierda colombianos liderados por Fabio Vázquez Castaño fundaron el Ejército de Liberación Nacional. El ELN realizó su primera acción con la toma de la localidad de Simacota en enero del año siguiente. A partir de entonces se convirtió en uno de los grupos insurgentes más persistentes de Colombia. Castaño murió en una emboscada en 1973 y el ELN cayó en una profunda crisis de deserciones y derrotas. El liderazgo del sacerdote Manuel Pérez Martínez logró recuperar al grupo guerrillero. Con la llegada del nuevo milenio el ELN intentó sobrevivir aliado a grupos del narcotráfico mientras participa esporádicamente en conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Sin embargo la persecución de las fuerzas militares y la disputa con las FARC por el control de las zonas de producción de droga han debilitado su capacidad de combate.

1971: nace Koko, una gorila adiestrada por la doctora Francine Patterson y otros científicos de la Universidad de Stanford. La finalidad de su entrenamiento era poder comunicarse con ella mediante más de 1000 signos basados en la lengua de señas americana (ASL). Comprendía aproximadamente 2000 palabras de inglés hablado. Koko es diminutivo de Hanabi-Ko, que significa «Hija de los fuegos artificiales», en japonés (en referencia al día de su nacimiento, el Día de la Independencia de los Estados Unidos). Murió el 20 de junio de 2018.

1992: muere Astor Piazzolla, reconocido bandoneonista y compositor argentino.

1995: nace Post Malone, rapero, cantante, actor, compositor y productor discográfico estadounidense.​Ganó un gran reconocimiento a principios de 2015 gracias al sencillo debut «White Iverson».

1997: la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA, toma contacto con la superficie de Marte.

2003: muere Barry White, músico estadounidense caracterizado por un timbre bajo-barítono, grave y ronco. Ganó tres premios Grammy y varios reconocimientos por su estilo varonil, romántico y sensual. El mayor éxito de White vino en la década de 1970 como artista solista. Durante su carrera editó 26 álbumes y llegó tres veces al número 1 de las listas Hot 100 en su país, con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso: Love’s Theme (interpretado por su orquesta Love Unlimited Orchestra), Can’t Get Enough of Your Love, Babe y You’re the First, the Last, My Everything, las dos últimas procedentes del álbum Can’t Get Enough de 1974. Falleció en 2003 debido a una insuficiencia renal crónica.

2009: La corona de la Estatua de la Libertad vuelve a abrir al público después de 8 años, por razones de seguridad tras los ataques al World Trade Center.

2012: la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, anunció el hallazgo de una partícula consistente con el bosón de Higgs, propuesto por Peter Higgs en 1964. Las posteriores investigaciones acerca de las características, interacciones y propiedades cuánticas de esta partícula llevaron a los científicos a concluir que esta se trataba, efectivamente, del bosón de Higgs. El bosón de Higgs fue propuesto dentro del Modelo estándar de física de partículas, modelo que intenta explicar la razón de la presencia de masa en las partículas elementales. La existencia del bosón de Higgs, entonces, es clave para entender cómo se formó la materia en el Universo, y por eso también es conocido como la “partícula de Dios”. Esta partícula no tiene carga eléctrica ni color, es muy inestable y su vida media es de aproximadamente un zeptosegundo, es decir, una miltrillonésima parte de un segundo. Por este importante descubrimiento teórico, en 2013 Peter Higgs y François Englert recibieron el Premio Nobel de Física.

2015: La Unesco declara Patrimonio Mundial a los viñedos de Champaña (Francia) junto con los Jardines Botánicos de Singapur, la Fortaleza de Diyarbakir (Turquía) y las Cuevas de Maymand (Irán).

2018: ONU acusa al gobierno venezolano de utilizar escuadrones de la muerte y una política de instalar el miedo para eliminar a la oposición con 5.287 personas asesinadas en 2018 por resistirse al arresto.