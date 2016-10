NUEVA YORK (AP) — La actriz puertorriqueña Rita Moreno dijo el martes que el candidato republicano a la presidencia Donald Trump le da "un miedo horrible" y que la mejor arma contra él es que los hispanos se registren como votantes y apuesten por la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de noviembre.

Moreno destacó durante una conferencia telefónica con periodistas "el poder" que los hispanos tienen a través de su voto y los animó a empadronarse si no lo han hecho aún, ya que las fechas límites para hacerlo en muchos estados se aproximan.

"Nunca antes hemos visto a un candidato presidencial tan xenófobo y desquiciado como Donald Trump y nunca los votantes latinos han tenido tanto poder como el que tienen ahora, aunque creo que muchos de nosotros no sabemos eso", dijo Moreno durante la conferencia de prensa telefónica organizada por el grupo People for the American Way, que promueve la igualdad de derechos entre los estadounidenses.

La cantante y actriz, una de las pocas ganadoras de un premio Oscar, Tony, Grammy y Emmy, dijo que los hispanos deben empadronarse "para mantener a un racista (Trump) fuera de la Casa Blanca".

Portavoces de Trump no respondieron de forma inmediata a una solicitud de Associated Press pidiendo una respuesta a los comentarios de Moreno.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO por sus siglas en inglés) pronostica que de los 27,3 millones de hispanos que podrán votar en las elecciones, unos 13,1 millones lo harán. La cifra representa un aumento del 17% en el voto hispano registrado en el 2012.

Según los expertos, Trump impulsará considerablemente el voto latino este año debido a varios comentarios que el aspirante a la Casa Blanca ha hecho durante su campaña y que miembros de la comunidad hispana han considerado insultantes.

Trump enfureció a muchos cuando dijo que entre los inmigrantes mexicanos hay violadores y delincuentes que llevan drogas a Estados Unidos. El candidato promueve la creación de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos para frenar la inmigración ilegal y dice que México debería pagar por él.

Moreno también dijo el martes que nunca ha visto a los hispanos tan "enfadados" y tan "motivados" para votar.

"Lo he visto personalmente. Nunca había visto tanta emoción y furia", dijo Moreno, de 84 años. "Creo que es importante decir que los latinos no son criminales, son votantes. Y quizás si le convencemos de eso (a Trump), significa que podemos convencer al mundo entero de lo mismo y eso me hace una puertorriqueña muy feliz".

Moreno es una de las actrices hispanas más destacadas del país y cuenta con una prolífica carrera en cine, teatro y televisión. En 1975 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2004 la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2010 la Medalla Nacional de las Artes.

La artista habló durante una conferencia telefónica cuyo objetivo era informar sobre el lanzamiento de varios anuncios de radio, video y digitales, en inglés y español, que pretenden animar a los hispanos a empadronarse para votar contra Trump. Los anuncios se emiten en estados clave durante la elección como Carolina del Norte, Ohio, Arizona, Georgia y Virginia.

Dolores Huerta, la conocida activista de ascendencia mexicana, también participó en la conferencia telefónica, en la que destacó que Clinton ha prometido luchar por una reforma migratoria mientras que Trump sigue hablando de deportaciones masivas.

"Para asegurar que somos respetados y que nuestras voces se escuchan en los próximos cuatro años, y potencialmente los próximos ocho años, tenemos que asegurar que estamos listos para votar por Hillary Clinton y (su compañero de fórmula) Tim Kaine", dijo Huerta, "Ganaremos esta elección cuando hagamos nuestro trabajo y votemos".