Santos abre el diálogo con el uribismo para encaminar la paz

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ratificó en el cargo al jefe del equipo de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, y lo nombró junto con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa interlocutor con la oposición uribista para reconducir la negociación con las FARC.



Santos dijo que designó a De la Calle, así como a la canciller, María Ángela Holguín, y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que comiencen los diálogos que “permitan abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo y culminar con éxito el sueño de toda Colombia de terminar la guerra con las FARC”.



“El país necesita unidad. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto daño nos hace”, argumentó en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde mantuvo una reunión con líderes políticos a la que no acudió el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.



El gobernante dio así un espaldarazo al jefe negociador, quien este lunes puso a disposición del mandatario su cargo tras el triunfo del “no” en el plebiscito celebrado la víspera para consultar a los colombianos sobre el acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre con las FARC.



Santos dijo, además, que recibió “con entusiasmo” que el Centro Democrático, cabeza visible del “no” en el plebiscito, designara tres voceros “para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz”.



En un comunicado difundido previamente, ese partido anunció la designación del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, de su compañero de fórmula en las elecciones de 2014 Carlos Holmes Trujillo, y del senador Iván Duque para reunirse “con los delegados que el Gobierno designe”.



“Vamos a continuar. Vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño para dejar a las próximas generaciones un país en paz, tranquilo, sin conflicto armado. El país que se merecen”, subrayó.



El jefe de Estado aseguró que se reunió “con los voceros de los partidos que hacen parte de la Unidad para la Paz” y con los presidentes del Senado, Mauricio Lizcano, y de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, para tratar la coyuntura del proceso con las FARC tras la derrota en el plebiscito.



“Les agradezco su respaldo para seguir buscando la paz y para establecer los diálogos necesarios para no echar al traste casi seis años de grandes esfuerzos que culminaron con el acuerdo con las FARC”, resaltó.



Líder FARC dice derrota no tiene efecto legal



El líder de las FARC dijo el lunes que la derrota en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con el gobierno colombiano “no tiene efecto legal alguno”.



En un mensaje de video de corta duración el jefe rebelde conocido como “Timochenko” reiteró la disposición de la guerrilla de cumplir el compromiso de alto el fuego permanente.



“Timochenko”, cuyo nombre real es Rodrigo Londoño, negó que los resultados del referendo sean una derrota política porque la consulta no es jurídicamente vinculante. Consideró que el acuerdo “final” ya ha sido firmado y entregado al Consejo Federal Suizo en Berna como un acuerdo humanitario especial entre partes en conflicto en el marco de la Convención de Ginebra.



“Esto le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico”, remarcó.



Países lamentan resultado



Varios países de América Latina lamentaron el lunes los resultados del plebiscito en Colombia sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC e instaron a continuar el diálogo para alcanzar el fin de más de medio siglo de violencia.

El canciller chileno Heraldo Muñoz dijo el lunes que su país está dispuesto a ayudar a “persistir” en la búsqueda de un camino hacia la paz en Colombia.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos “va a impulsar una ronda de conversaciones que apunten a reimpulsar este camino de la paz y Chile está con el camino de la paz”, dijo Muñoz.



Agregó que “un conjunto de factores pueden haber contribuido a esto (el rechazo del acuerdo) y hay que escuchar lo que los colombianos han dicho”.

En tanto, la canciller venezolana Delcy Rodríguez lamentó el alto índice de abstención en el plebiscito.



“Nosotros, como ustedes bien saben, saludamos la paz. La paz en Colombia es irreversible. Lamentándolo mucho ayer se expresó una minoría producto de los ataques mediáticos, de la operación de guerra psicológica persistente de la propaganda de guerra”, dijo a la prensa.