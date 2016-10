Aguaceros hicieron daños menores en los pueblos del Sur

05/10/2016 12:00 AM - Steffany Cruz Núñez

Las lluvias registradas hasta ayer en las provincias San Juan, Azua y Peravia por el paso del huracán Matthew no dejaron pérdidas humanas, ni causaron daños a la agricultura y el ganado, pero sí algunas comunidades incomunicadas y cientos de personas evacuadas.



Como medida de prevención, la Defensa Civil de San Juan evacuó un total de 392 personas en esta provincia del Sur del país. Así lo informó la encargada del organismo de emergencia en el municipio San Juan de la Maguana, Sandra Matos.



De las 392 personas desplazadas, 29 familias fueron llevadas a refugios, 22 de estas procedentes del distrito municipal Sabaneta y 7 del sector Mesopotamia, el resto fueron trasladadas a casas de familiares y amigos.



Las familias fueron refugiadas en las escuelas Carpintero y Sabaneta así como en el estadio Hermanos Suárez.



La encargada de la Defensa Civil en este municipio precisó que hasta el momento no se han registrado deslizamientos de tierra ni desbordamientos de ríos.



Comunidades incomunicadas



En lo que concierne a la provincia Azua, de acuerdo con el director regional del Valle, Sócrates Urraca, el organismo ha trasladado a casa de familiares y amigos a 520 familias por motivo de inundaciones.



Las inundaciones se registraron en el municipio Azua de Compostela, específicamente en los sectores La Bombita, El Libertador, Framboyán, El Caliche y El Rosal.



Mientras, en el municipio Padre Las Casas, las comunidades incomunicadas por los efectos de las lluvias son: Palomino, El Cajuil y La Meseta. En estas localidades 400 familias quedaron sin comunicación.



En igual situación están 1,212 familias en Arroyo Corozo, La Finca, La Cueva, Palma Cana y Miguel Martínez en el municipio Guayabal.



En tanto, en el distrito municipal Palmar de Ocoa, las inundaciones afectaron 120 viviendas, ubicadas frente a la playa que lleva el mismo nombre. Según informó el encargado de la Defensa Civil en este municipio, allí no fue necesario hacer evacuaciones.



De su lado, Rafael Guerrero, director de la Defensa Civil en Baní, informó que hasta ayer fueron desplazadas un total de 128 personas, 73 en Villa Boston, 20 en Paya y 35 en Barías. Los afectados fueron trasladados al centro comunal de la provincia. Mientras en la comunidad El Recodo, 60 familias quedaron incomunicadas por la crecida del río Baní.

Lluvias representan alivio para la agricultura

El gerente del Instituto Agrario Dominicano en la provincia San Juan, Julio Castilla, informó que las lluvias registradas en esta zona del Sur han resultado beneficiosas a la agricultura y a la ganadería. Precisó que las más de 400 lagunas que se construyeron en los últimos cuatro años, a través del IAD en los distritos municipales: Hato del Padre, La Jagua, Pedro Corto, La Zanja y en el municipio Las Matas de Farfán se llenaron gracias a las lluvias.