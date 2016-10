Cañeros vuelven a demandar pensiones

Decenas de trabajadores del sector cañero se concentraron próximo al Ministerio de Hacienda, demandando que les sean otorgadas miles de pensiones que fueron solicitadas hace cerca de 16 años. Jesús Núñez, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes (UTC), aseguró que tiene dos mil 700 solicitudes de pensiones y que no hay nadie en el Ministerio de Hacienda que las reciba.



“Hemos venido en dos ocasiones y no nos quieren recibir. Le hemos traído aquí todos los documentos que nos han pedido, de las 14 provincias cañeras y sus 411 bateyes, pero ellos deben entender, que los derechos adquiridos de los cañeros deben ser respetados”, enfatizó.



Explicó que el director de Pensiones y Jubilaciones, Marius de León, solicitó documentación que avale que los cañeros han cumplido con los requisitos establecidos por la ley para otorgarles las 5 mil pensiones.



Dijo que los cañeros se sienten burlados y engañados por las autoridades, ya que han encargado decenas de comisiones para resolver este problema y ninguna ha hecho nada.



Manifestó que el presidente Danilo Medina solo ha otorgado 2,709 residencias, pero solo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) hay más de tres mil solicitudes de pensión de cañeros que llegaron al país con contratos de trabajo.

“Al año fallecen algunos tres mil pensionados, y la ley dice que se deben incluir en el sistema de pensiones la misma cantidad de personas que fallecen, pero no lo hacen”, sentenció.



Asimismo, denunció que hay cañeros que ya han sido beneficiados a través del IDSS pero no le pagan su pensión en el departamento de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda. Manifestaron que el próximo lunes marcharán hasta el Palacio exigiendo sus derechos.