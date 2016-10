Clinton busca apoyo de mujeres en Filadelfia

05/10/2016 12:00 AM - AP

Washington. Hillary Clinton trata de aprovechar la conmoción en el equipo de campaña de su rival, Donald Trump, mientras busca votos en los suburbios de Filadelfia, en momentos en que el candidato presidencial republicano buscaba consolidar el apoyo que tiene en Alabama. Clinton hizo campaña con su hija, Chelsea Clinton, y con la actriz Elizabeth Banks en un acto dirigido a mujeres que han votado por los republicanos en elecciones anteriores.



Lo hace tras una jornada excepcionalmente agotadora para su oponente republicano. El equipo de campaña de Trump se encontró a la defensiva en varios frentes tras las revelaciones de que sus enormes pérdidas financieras lo han eximido de pagar impuestos federales durante años, así como nuevas denuncias de trato grosero a las mujeres y críticas a sus declaraciones sobre la salud mental de los veteranos de guerra.



Estos asuntos estarán previsiblemente durante el debate entre los candidatos a vicepresidente, el republicano Mike Pence y el demócrata Tim Kaine, el martes por la noche.



Trump no ha dicho si ha pagado impuestos federales sobre sus ingresos personales en los últimos años y se ha negado a dar a conocer sus declaraciones de impuestos. En un discurso electoral el lunes, dijo que aprovechó de manera “brillante” las leyes impositivas en beneficio propio, pero denunció la “inequidad” del sistema.



“Ahora trabajo para ustedes. No trabajo para Trump”, dijo en un acto en Colorado, parte de una gira de campaña por el oeste que lo llevará en las próximas horas a Prescott Valley, Arizona.



Había señales de que los problemas de Trump afectan a otros republicanos que van a elección.



La senadora por New Hampshire Kelly Ayotte tropezó el lunes al preguntársele si consideraba al candidato de su partido un modelo para los niños. Ayotte, que podría perder su banca ante la gobernadora Maggie Hassan, dijo en principio “claro que sí”, pero luego emitió un comunicado con un cambio de opinión.