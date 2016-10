Lluvias aíslan 24 comunidades en la provincia San Cristóbal

HURACÁN. Calles inundadas, 24 comunidades aisladas y 900 personas desplazadas son las secuelas preliminares de las lluvias caídas en la provincia de San Cristóbal asociadas al huracán Matthew. Moradores del populoso barrio de Moscú de ese municipio cabecera dijeron que cada año pasan lo mismo cuando hay una tormenta, pues tienen que recoger sus ajuares e irse a lugares de refugios por las inundaciones que se producen.



Zonas incomunicadas



El presidente del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CP-PMR) de San Cristóbal, Julio César Díaz, dijo que entre las comunidades incomunicadas se encuentran La Cuchilla, El Maizal, Los Guineos, La Lomita y La Guama, entre otras del municipio de Villa Altagracia, mientras en el distrito municipal de Los Cacaos están Santana, Los Arroyones, Calderón Abajo, Arrollo Grande y Calderoncito.



Según el informe detallado por las autoridades, unas 900 personas han sido desplazadas en siete albergues oficiales y casas de amigos y familiares. Los albergues están ubicados uno en el municipio de Yaguate, tres en Los Cacaos y tres en el municipio de San Cristóbal.



Hasta el momento, según reporte de la Defensa Civil, hay 22 barrios afectados por inundaciones, 10 en el municipio cabecera, entre ellos El Moscú, Simón Bolívar, Madre Vieja Norte, Los Coquitos del Barrio Los Molina, y otros; también hay cinco barrios inundados en Haina y siete en el municipio de Palenque.



El comité informó, además, que a las personas albergadas se les están suministrando alimentos cocidos por parte de la Dirección de los Comedores Económicos, así como colchones, medicamentos, mosquiteros, productos de limpieza, y demás insumos de parte del Plan Social de la Presidencia.



En Moscú y en Yaguate no han llegado alimentos ni colchones



Sin embargo, en los albergues del Barrio Moscú y del municipio de Yaguate, hasta el mediodía de ayer no habían recibido los alimentos ni los colchones.



Desde el mediodía de ayer 16 familias del barrio Moscú de la provincia San Cristóbal se encuentran refugiadas en el centro comunal Manuel Montero Vargas, sin que hayan recibido alimentos para pasar el día.



Mireya Correa, presidenta de la junta de vecinos de Nueva Esperanza, del barrio Moscú, dijo que las autoridades todavía no han asistido con alimentos ni colchones a las 51 personas albergadas.



“Ninguna persona se ha aproximado a este albergue para traerle de comer a estas 51 personas; ni las autoridades han pasado por aquí”, expresó Correa.

En tanto, en el municipio de Yaguate se encuentran 85 personas albergadas en las mismas condiciones.



Cándido Arias, de 60 años de edad, no vidente, narró que pasó la noche en el albergue de Yaguate junto a su hermana Lila Arias, solo con una sábana tendida en el piso.



“Yo vivo en la parte baja del río Nizao, en Lucas Díaz. Dormí en una sábana que traje. La puse en el piso y ahí amanecimos mi hermana y yo”, contó Arias.



De su lado, la alcaldesa del municipio, Rosa Peña, explicó que estaban haciendo las gestiones de conseguir los colchones para las 21 familias albergadas. Sin embargo, al mediodía de ayer recibieron 200 raciones de comidas, de parte de los Comedores Económicos.

Autoridades llaman a estar atentos a boletines

Las autoridades de la provincia San Cristóbal hicieron un llamado a la población a estar atentos a los boletines que se realizan a través de los diferentes medios de comunicación, y a mantener la prudencia ante el paso del fenómeno. También los organismos de socorro de esa provincia se dirigieron a los padres de niños que viven en la ribera de los ríos para que estén atentos a que los infantes no se bañen en los afluentes para evitar desgracias.