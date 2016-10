Rita Moreno: “Trump me da un miedo horrible”

Nueva York. La actriz puertorriqueña Rita Moreno dijo que el candidato republicano a la presidencia Donald Trump le da “un miedo horrible”. Moreno dijo que la mejor arma contra él es que los hispanos se registren como votantes y apuesten por la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de noviembre.



Destacó “el poder” que los hispanos tienen a través de su voto y los animó a empadronarse si no lo han hecho aún, ya que las fechas límites para hacerlo en muchos estados se aproximan. “Nunca antes hemos visto a un candidato presidencial tan xenófobo y desquiciado como Donald Trump y nunca los votantes latinos han tenido tanto poder como el que tienen ahora, aunque creo que muchos de nosotros no sabemos eso”, dijo Moreno durante la conferencia de prensa telefónica organizada por el grupo People for the American Way, que promueve la igualdad de derechos entre los estadounidenses.