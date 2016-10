Los dominicanos más seguidos en Instagram

Hoy se cumplen seis años desde que Kevin Systrom y Mike Krieger lanzaron, a través de Apple, la plataforma Instagram, una red social que inició siendo un álbum de fotos que permitía elegir entre un catálogo de filtros y que actualmente su uso permite compartir textos y videos. Aquí los 15 dominicanos mas seguidos.



Mozart La Para 1.8 millones y sigue a 176 personas

La Insuperable 1.6 millones y sigue a 295



Don Miguelo y Carolino Aquino 1 millón 300 mil cada uno

Sandra Berrocal, El Mayor Clásico, Ana Carolina y Carlos Montesquieu tienen cada uno 1 millón 200 mil. El youtuber no sigue a nadie.



Secreto, Lápiz Conciente y Jenny Blanco 1 millón



Melymel y Alexandra VIP, esposa de Mozart, 992 mil seguidores

El Alfa 986 mil seguidores



Cheddy García con 920 mil.

Desarrollo de la red social

La red, adquirida por Facebook en el 2012 y con introducción este año de elementos característicos de Snapchat, informó en junio pasado que ya sumaba 500 millones de usuarios activos cada mes, 300 millones de los cuales se conectan a diario al servicio. De ese número de cuentas, en República Dominicana habían 1, 200,000, hasta octubre de 2015, según un estudio publicado por la Asociación de Marketing Digital (Amdrd).



El análisis, escrito por Alejandro Matos, profesional en el diseño y la implementación de estrategias digitales, dice que la población dominicana que utiliza Instagram se concentra en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, La Romana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco, Higüey y Moca, con rango, regularmente, en edades que oscilan entre los 18-24 y de 25-34, del sexo femenino, en su mayoría.



Al día de hoy, el reinado en cantidad de seguidores en República Dominicana lo mantienen, desde el año pasado, los exponentes urbanos Mozart La Para y La Insuperable, con 1.8 y 1.6 millones de followers respectivamente, cuentas en las que no solo comparten lo más íntimo de sus vidas, como sus familias, sino que las utilizan para promover sus eventos, música, apariciones en los medios y, porqué no, dar mention a uno que otros productos de los que son imagen o influencers.



Pero, ¿qué promocionan las figuras? En el caso de las mujeres frecuentan los salones de belleza, tiendas de ropa, estilistas, maquillaje, zapatos, carteras, accesorios, prendas, extensiones de pelo, estéticas, métodos de adelgazamiento, vehículos, muebles, bares y restaurantes. Los hombres, en adición, promocionan tenis, vehículos, bebidas, entre otros.



Según explica Isaac García Merino, consultor de Social Media y Marketing, en el estudio de la Amdrd, esto se debe a que la publicidad en línea genera más impacto, más datos y mejores ventas. “La diferencia radica en que lo realizado online, en las diferentes redes sociales, se registra, se comparte, se viraliza y se tiene como referencia”, reza el artículo.



Para promocionar una marca a través de su cuenta en Instagram, Bolívar Valera y Pamela Sued coincidieron en que tiene que ver con la credibilidad y que las cotizaciones se manejan en base a lo que la marca exija, tomando en cuenta cantidad de publicaciones, momentos para publicar y tiempo de duración de la promoción que se publicita.



“Trabajo con productos que yo consuma, que conozca y me gusten; afines con mi imagen, y que realmente tienen una presencia en mi vida para que sea algo orgánico y real”, explicó la comunicadora. En su cuenta abundan promociones de La Sirena, Cecomsa, Milex, ScreamLand, Chivas Regal y Payless, entre otras.

Por su parte, El Boli, quien tiene exclusividad con seis marcas, dijo que las que promociona son más que un post o publicación en sus redes, son parte de su día a día. “Debo ser coherente con lo que anuncio y lo que me ven usando en la calle”, agregó. Además de esto, los artistas lo utilizan para promocionar su música, en especial los videos de canciones recientes o cortes de fanáticos cantando el tema. Es un mecanismo que utilizan más los cantantes urbanos, salseros y de la nueva generación como Manny Cruz, Covi Quintana, entre otros.



En el caso de las comunicadoras, como Pamela Sued, Luz García, Hony Estrella, Milagros Germán, Nahiony Reyes, Yubelkis Peralta, Karen Yapoort, entre otras, se han convertido en influencers, que son personas con actividad constante en las redes que hablan en sus perfiles a través de sus imágenes de un producto determinado, gracias a su imagen y al público que están dirigidas.