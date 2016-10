El Prodigio: “El merengue típico ha tomado auge”

Santiago. “El merengue típico ha tomado un auge increíble, muy significativo, y no es para menos porque hay mucho potencial, tanto en los artistas establecidos como en los nuevos exponentes”. Esta afirmación la hace el merenguero Krency García, El Prodigio, quien valora el movimiento que se está dando con el género en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde se han formado orquestas, con integrantes de antiguos grupos que se han asociado y han tratado de complementarse entre uno y otro. El Prodigio afirma que este movimiento, lejos de afectarlos, le da más fuerza a los que están establecidos aquí, porque genera un interés, y como no los ven todos los días, el público de allá espera la propuesta de los que están aquí.



Se va de gira a Estados Unidos



El artista, ganador de la última entrega del Soberano, espera que de estas nuevas propuestas surja alguna que se coloque a nivel de los establecidos, ya que en los últimos años se han formado varias agrupaciones, pero ninguna ha logrado la pegada de ellos.



“Esperamos que se dé eso de mano de alguna de las nuevas propuestas que hay, por ejemplo en el área de Nueva York hay muchos grupos que están haciendo muy buen trabajo; aquí también hay un movimiento muy interesante, incluso la misma Vieja Fefa ha tenido un repunte, un resurgir, y Raquel está pegada en el mundo entero ahora mismo, de una manera increíble”, sostiene El Prodigio, quien sale de gira desde el 17 de octubre hasta finales de noviembre por Boston, Connecticut, New York, New Jersey y Filadelfia.



Afirmó que no es cierto que se esté dando una guerra de papeletas como se dio hace un tiempo con los músicos típicos, cuando una agrupación se llevaba otro a fuerza de dinero, y que solo dos o tres se han ido a tocar a los grupos de fuera, citando como ejemplo su caso y el de Yovanny Polanco, que se les fue un corista, pero no más. Sobre la reciente salida de su tamborero Bebé Tambora, dijo que estuvo evaluando su hoja de servicio en el último año y decidió prescindir de su servicio.



Por otro lado, el artista consideró que no es cierto que las agrupaciones típicas estén tocando menos, pero reconoce que hoy día la vida tiene otro costo y no todo el mundo puede ir a una fiesta, pero explicó que en su caso siempre ha tocado con la misma frecuencia, porque hay un público que siempre los sigue y los apoya.



“Al contrario, habían tres o cuatro lugares donde se tocaba típico en las afueras, y ahora hay muchísimos bares donde se toca, como Tribeca, Level, y me gusta mucho más, porque estos escenarios son espectaculares, la gente puede ver mejor al artista, aunque me da lo mismo tocar en una rancheta de tierra... pero para la imagen que se debe proyectar, es mejor en un escenario bonito”, precisó.

Está trabajando en varios proyectos musicales

El Prodigio se encuentra trabajando la nueva canción “Mi cabeza a los pies”, mientras disfruta la pegada de “Vagando”. “Sigo trabajando temas en el estudio para la producción que pienso lanzar”, indicó. Además, grabó recientemente “Homenaje al maestro”, en honor a El Ciego de Nagua, autoría de su road manager, Juan Robles, al estilo tradicional. También está editando el concierto del Hard Rock Café, el cual grabó con un equipo de cámaras para ponerlo a disposición de sus fans en las plataformas digitales.