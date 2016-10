RD asiste a Haití con comida, medicinas y materiales

El presidente Danilo Medina, dispuso de asistencia inmediata para la vecina República de Haití, tras el desolador panorama que vive luego de la embestida del huracán Matthews. Mañana miércoles estará llegando comida cruda y cocida, colchones, mosquiteros, planchas de zinc, medicamentos, vacunas antirrábicas humanas y agua, informó el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.



Esta ayuda llegará a Jimaní hoy en la noche y mañana será transportada a Haití por vía terrestre y marítima.



Esta medida fue tomada ayer luego de una reunión con un grupo de ministros y directores del Gobierno, tras la visita del mandatario a Haití, donde se reunió con su homólogo Jocelerme Privert, para conocer las necesidades de la vecina nación y ofrecer ayuda.



Peralta dijo que en la zona impactada de Haití viven más de 1 millón 500 mil personas. “Es la zona más verde que tiene ese país. Toda la zona boscosa ha sido destruida. La insalubridad es notoria y la hambruna comienza a sentirse”.



El Gobierno estará entregando alimentos cocidos por mar vía Pedernales. En Jimaní se instalarán cocinas móviles que serán abastecidas por los Comedores Económicos.

“Se dispuso el traslado de las cocinas móviles para la ayuda, porque en esa zona se ha perdido todo. No hay cocina, no hay gas, no hay nada de donde la gente pueda alimentarse”, enfatizó el ministro.



Explicó que se darán facilidades para que los productos y ayudas puedan pasar sin muchos requisitos, “pero quiero aclarar que la Dirección General de Aduanas hará su chequeo, lo agilizará más, pero hará su chequeo normal, además la frontera ha sido reforzada”.



En la reunión con el Presidente estuvieron los ministros de la Presidencia, de Agricultura, Salud Pública, Obras Públicas, Industria y Comercio, de Defensa y el de Relaciones Exteriores, así como el director del Centro de Operaciones de Emergencias y el de los Comedores Económicos.



Potabilización del agua



Peralta afirmó que ayudar a Haití es proteger al pueblo dominicano. Esto, debido a los riesgos de brotes del cólera, la malaria, entre otras afecciones. Tal como el que afectó al país tras el terremoto de 2010, lo que agravaría aún más la crisis humanitaria

Dijo que se está coordinando con el Ministerio de Salud Pública y la CAASD la habilitación de varias plantas pequeñas de potabilización del agua.



“No hay manera de potabilizar el agua en la parte afectada de Haití”, puntualizó el ministro.



Indicó que ya fue enviada una cantidad importante de vacunas antirrábicas humanas que fueron pedidas de urgencia. Asimismo, el Gobierno dispuso de la habilitación y puesta en marcha de los dos hospitales fronterizos, para que “ante cualquier eventualidad de brote de enfermedad sea detenida en la frontera”.



Comunicación vial



Destacó que el Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Fronterizo han enviado una cantidad importante de camiones que trabajarán en el restablecimiento de la vialidad y la electricidad.



Actualmente, hay una gran cantidad de carreteras sin acceso, con puentes afectados y lugares donde las autoridades haitianas no han podido llegar. La parte afectada, por carretera está a más de 350 kilómetros de Puerto Príncipe.



Según el funcionario del Palacio Nacional el monto de la ayuda no ha sido cuantificado, pero adelantó que la misma es cuantiosa por parte de las autoridades.



Ayuda internacional



El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU hizo un “llamamiento urgente” para recaudar 120 millones de dólares en ayuda para el devastado Haití, para ayudar a proporcionar “asistencia y protección” para 750 mil personas en el suroeste de Haití durante los próximos tres meses.



Los funcionarios de la ONU dijeron previamente que al menos 1.4 millones de personas en toda la región necesitan asistencia y que 2.1 millones en general se vieron afectadas por el huracán. Unas 175,000 personas permanecían en refugios este lunes.



La agencia dijo que las inundaciones han dificultado los esfuerzos para llegar a las zonas más afectadas.



Autoridades haitianas



Los funcionarios haitianos enfrentaban problemas graves para conseguir alimentos, medicinas y agua para las comunidades cada vez más desesperadas y aisladas a una semana después del paso del huracán Matthew.



Residentes en las comunidades costeras de Port Salut y Les Cayes dijeron que habían recibido muy poca o ninguna ayuda. Además de alimentos y agua, necesitan ropa y sobre todo zapatos, porque muchos han sufrido cortaduras en los pies entre la vasta cantidad de escombros desperdigados por la zona.

Ocho muertos por cólera tras huracán

El brote actual de cólera ya ha matado a alrededor de 10 mil personas y ha enfermado a más de 800 mil desde 2010.



la Agencia de Protección Civil, informó que hubo 40 casos solamente en Jeremie. Agregó que ocho personas han muerto de cólera en el departamento de Grand-Anse desde el paso del huracán. Pueden pasar entre 12 horas y cinco días para que los síntomas aparezcan después de ingerir alimentos o agua contaminados, según la OMS.

Más de 800

Fallecidos Es el último balance no oficial de esta catástrofe. 750 mil personas necesitan ayuda de emergencia en Haití.

2.1 millones

Asistencia. Las casas han sido impactadas entre un 80 y un 90%. 2.1 millones en general se vieron afectadas por el huracán