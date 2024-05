ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El senador y actual candidato a la misma posición por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo De los Santos, participó en un debate junto a los demás aspirantes a esa posición de otros partidos políticos.

Durante su exposición, De los Santos presentó además, los resultados de su gestión como legislador y sus nuevas propuestas.

Cómo parte de los logros obtenidos destacó la aprobación de varias leyes de importancia para el desarrollo de la nación, como son, la Ley de Garantías Recíprocas, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley que declara el carnaval de Cotuí como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación Dominicana, así como un conjunto de resoluciones de gran impacto para su provincia Sánchez Ramírez y la República Dominicana.

En su presentación el senador Ricardo De Los Santos, dijo que ha gestionado los trabajos para el reforzamiento y ampliación del sistema de acueducto, para mejorar el servicio del agua, mientras se concluye la construcción del nuevo sistema.

Resaltó también, las acciones a favor de la construcción de la carretera denominada Ricardo de los Santos, la cual considera, fortalecerá el desarrollo a la provincia.

“Yo siempre he dicho que nuestra provincia no ha tenido un desarrollo del más alto nivel, hasta que no tenga una vía de acceso que reúna las condiciones, asimismo, la zona franca está muy distante de los pueblos, tenemos que acercarla más a nuestra provincia para que se pueda desarrollar”, indicó.

Anunció que junto al gobierno central ha logrado la aprobación para el asfaltado de las comunidades de Zambrano, Cevico, Sabana Grande, Maimón, Loma de Gallina, Caballero, La Cueva, La Placeta, entre otros municipios y distritos municipales.

Ricardo De Los Santos dijo que continuará realizando gestiones para el remozamiento de las instalaciones deportivas, y que ya tiene aprobada la construcción del Centro Penitenciario Sánchez Ramírez, además de la Casa de Acogida para mujeres maltratadas, una escuela vocacional, el Itla, y un Infotep.

Asimismo, en su discurso de presentación de logros y propuestas como senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos recordó decenas de obras que ha logrado gestionar, destinada a desarrollar su provincia Sánchez Ramírez, destacándose entre ellas, la reparación de 2,500 viviendas a través del Plan Social de la Presidencia y el ministerio de la Vivienda.

En el sector, eléctrico, resaltó la electrificación del área del Ferri la Presa, Los Maestros, Amor y Paz, en Villa La Mata, Plan Piloto, La Gaveta, La Colonia, Los Pomos y La Tronca, de Cotuí-Cevico, que está en fase final.

Igualmente, dijo que gracias al presidente Abinader se reconstruyeron las carreteras Villa-La Mata, Angelina, Barrio Lindo, La Fortuna, y La Bija en Pimentel.

“En Hernando Alonzo, se remodeló la carretera La Presa-La Guamita, en un 100%, y la carretera Las Canas, está en ejecución, al igual que la carretera Alonzo-Comedero”, sostuvo el legislador.

Leyes pendientes de aprobación para Sánchez Ramírez

Durante la presentación de sus propuestas como senador para el periodo 2024-2028, Ricardo De los Santos, informó que tiene depositado proyectos de ley específicos para la provincia Sánchez Ramírez, como son: Ley que crea el Instituto Dominicano de la Piña, Ley que declara la Guacara Taina de esta provincia, Patrimonio Geológico y Cultural Turístico de la nación, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Emocional, entre otros proyectos.

Destacó que en su gestión como legislador ha logrado depositar 28 proyectos de ley y 30 resoluciones, para un total de 58 iniciativas.

Entre las resoluciones que ha conseguido su aprobación están la construcción de puentes sobre los ríos Maguaca y Chacuey, ya en ejecución, y la resolución mediante la cual se solicita al Ministerio de Educación impartir como asignatura el tema de la “Inteligencia Emocional”.

El debate entre los candidatos a la senaduría por Sánchez Ramírez se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad UTECO. Junto a Ricardo de los Santos participaron Wilson García, por la Alianza Rescate RD; Steward Cordero, por el partido Esperanza Democrática; y Ramón Francisco Lora Diplán Por el partido Generación de Servidores