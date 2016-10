Natividad: Escuela San Rafael sacará niños de las calles

Para Natividad Ramírez Toledo, la educación saca a los niños de la calle y los encamina a hacerse profesionales.



Está convencida de que eso comenzará a suceder hoy con muchos niños de La Coquera, Villa Linda, en San Cristóbal. El presidente Danilo Medina entregará allí esta tarde la Escuela Básica San Rafael Km2.



Natividad es presidenta de la Sociedad Amigos y Padres de la Escuela. Es madre soltera de dos niños, de 11 y 8 años, que asistirán a recibir docencia a la nueva escuela.



“Es un gran aporte para el barrio. Como podemos ver, con la educación es que se sacan los niños de la calle. Con la educación, podemos lograr buenos profesionales, para que puedan obtener mejores trabajos. Y así poder sustentar sus familias cuando las formen”, expresó.



Cogíamos lucha en la vieja escuela

Cuenta que ahora los niños estudiarán más cómodos porque tendrán la Jornada Escolar Extendida y mayor espacio.



“¡Tú sabes la lucha que cogíamos nosotros en la vieja escuela! Era una sola aula para dos cursos”. Rememoró los sinsabores del pasado y sonríe complacida hoy al ver y valorar la nueva infraestructura.



Recuerda que ante la falta de espacio de la vieja escuela, los niños vivían peleando entre ellos constantemente.



Una escuela de verdad

“A veces yo, como madre, llegaba y estaban peleando y los separábamos, y cuando dábamos la espalda ya estaban de nuevo en lo mismo. Los maestros así no podían trabajar. También, a veces, los alumnos no encontraban sillas en qué sentarse porque había muy pocas”.



Narra que en principio tuvieron una escuela de madera, después una escuela móvil, “pero ahora es una realidad el poder tener una escuela de verdad”.



Con Jornada Escolar Extendida padres podrán trabajar

“Me gusta esta realidad, con Jornada Escolar Extendida. Para que los padres puedan trabajar y los niños puedan tener una mejor educación”.



A su juicio, los padres deben aportar. Con la limpieza del plantel, visitando la escuela o vigilando que sus hijos se porten bien. El objetivo es no dejar a los profesores solos.



Una maravilla

Víctor Vizcaíno Mojica es un agricultor de 65 años que tiene 30 de ellos viviendo en el sector.



Califica la Escuela Básica San Rafael como “una maravilla” para los residentes en Villa Linda.



El futuro de los estudiantes y del sector

Para Víctor, el nuevo plantel escolar representa el futuro de los estudiantes y el sector.



El terreno que ocupa la escuela hoy día era un espacio para caballos, vacas y matas de plátanos, reflexiona.



“Nunca pensé que vería esta construcción del nuevo plantel en el sector. Buena parte de los gobiernos que llegaban prometían, pero no cumplían”, precisó Víctor.