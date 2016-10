Umaña: “Al llegar a CNN no fue todo color rosa”

11/10/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

La periodista costarricense Glenda Umaña será una de las colaboradoras que tendrá la carrera de Medios Digitales y Comunicación Social que impartirá el Instituto Tecnológico en Santo Domingo (Intec) a principios del 2017. Umaña, con 26 años en la televisión, de los cuales pasó de 18 CNN en Español, tuvo ayer un encuentro con periodistas de diversos medios, donde habló de su experiencia, vivencias y sus planes a futuro, en compañía del rector de Intec, Rolando Guzmán.



En esa conversación Umaña reflexionó sobre esos momentos donde el ser humano cree haber conquistado el trabajo de su vida. “A veces uno cree que alcanza el sueño, ahí llegó y es cuando más bien comienza el desafío. Por ejemplo, cuando llegamos a CNN no fue color de rosa, para nada”, señala y especifica que para ese entonces (1997) nacía CNN en Español y también arrancaban los horarios, espacios, tecnología y la familia. “No es que ¡wow! tienes el puesto de tu vida. Ahí comienza cuesta arriba”, analiza.



Entre anécdotas de risas y conmociones, Umaña respondió que de las personalidades que más le habían impactado entrevistar no eran precisamente presidentes de Estado, sino “las personas y sus historias reales”. Se refería, por ejemplo, a padres que pierden a sus hijos.

“Yo creo que uno tuvo una ventaja con relación a otros colegas que se criaron en Estados Unidos (en comparación con el latinoamericano). Uno sabe cómo es la gente, las situaciones que viven, la vulnerabilidad y creo que eso es importante que lo tengas. Eso es algo que nunca se olvida, lo llevas”, reflexionó.



Todavía no se ha definido cómo será la colaboración para Intec de la periodista, que actualmente reside en Atlanta y se dedica a la consultoría a través de su firma “Glenda Umaña Comunicaciones”. Pero lo que sí quedó claro es su deseo de trabajar la ética periodística, de la cual dijo, es mucho más importante ahora, cuando cualquiera puede con un teléfono hacer de reportero.