Pepe se guayó

12/10/2016 12:00 AM - Ramón Colombo

"El consumismo todo lo convierte en desechable" (¡Bien! )... "Los Estados deben salvaguardar la vida de las mujeres que requieren abortar" (¡Bien!)... "El egoísmo extremo nos están matando" (¡Bien!).... "La política es una pasión donde la preocupación debe ser ayudar a los demás" (¡Bien!)... "A las funciones públicas deben ir personas con la vocación de servir, no para acumular dinero" (¡Bien!).... "A los jóvenes no le hemos enseñado el valor del trabajo, de la honestidad, de servir a los demás" (¡Hasta ahí todo bien!)... Pero... "No sé cómo ustedes hacen para vivir con impuestos tan bajos".... (¡Ahí te guapas te, mi querido Pepe).