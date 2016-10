Sammy Sosa: “Mi dinero va a ser recuperable”

Sammy Sosa se encuentra tranquilo al saber que podrá recuperar parte de los 21.3 millones de euros, suma con la que fue estafado por una pareja de esposos en Alemania, con el alegato de financiar un proyecto de construcción de viviendas en Panamá.

En conversación telefónica con elCaribe desde la ciudad de París, Francia, Sosa manifestó que como parte de esa compensación, también le fue entregada una mansión, cuyo valor ronda los 19 millones de euros, mientras que los implicados fueron condenados a siete años de prisión, pena que podría aumentar a diez.

“Mi dinero va a ser recuperable una vez más. Actualmente están en poder del tribunal de la causa 3.6 millones de euros, mientras que otros 8.8 millones se encuentran congelados en bancos de Estados Unidos, más el valor de la propiedad que vale 19 millones de euros que tiene como valor de la casa que fue comprada con mi dinero”, expresó Sosa.

Indicó que el juicio final sobre la estafa culminará el próximo 22 de noviembre en Alemania.

“Siempre que pasan estos tipos de sucesos, afortunadamente nadie recupera nada. Siempre hay un proceso en donde la persona que invierte su dinero no lo logra. Por lo menos tendré una recuperación, no del total, ahora, si le suma la casa, ahí pasaría del total del dinero que estuvo en juego”, sostuvo. Manifestó que ha tenido un gran soporte de abogados, encabezado por Blanca Valle, de Estados Unidos, y otros dos de Alemania.

“En estos tipos de casos no seré el primero ni el último. Son inversiones en la que uno cree en personas. No soy economista ni banquero, pero con las referencias uno cree en personas. Confié en ellos. Nunca pensé que eran personas que cometerían esas clases de fechorías”, apuntó “El Bambino del Caribe”.

Las personas que estafaron a Sammy, que vivían en Madrid y que fueron arrestados el nueve de diciembre pasado en la capital española, reclutaron a Sosa con la promesa de elevar su inversión de forma considerable en 10 meses a 300 millones de euros a través de las famosas transacciones de “compra y venta” con el único requisito de que el petromacorisano debía entregar 21.3 millones de euros.

Sobre la mansion

La villa, que tiene estilo de un castillo francés, fue construida en unos terrenos de seis hectáreas. Posee, además, un lago y un zoológico privado. Sobre la utilidad de la casa, Sammy manifestó que en caso de no encontrar comprador, la utilizará de veraneo y ser parte del festival de cerveza que cada año se celebra en Alemania.

“Si no puedo vender la casa, me iré todos los años para allá a beber cerveza. Tengo un castillo allá. Pero cuando todo este proceso termine, que pueda recuperar la casa de manera oficial y de todo lo que me pertenece, entonces pensaré en lo que voy a hacer”, comentó.

Sammy indicó que cuando a fue a testificar sobre el caso, pensó que se trataba de una pequeña casa, pero una vez que le mostraron fotos de la magnitud de la residencia se mostró sorprendido. “Cuando vi la foto y me explicaron dije ¡wao!, pero el valor de esta casa es de 19 millones de euros. Ya cierro con broche de oro. Estoy bien contento”, dijo el nativo de San Pedro de Macorís.

El periódico Augsburger Allgemeine, en su edición del 22 de septiembre pasado, publicó sobre la decisión del presidente del juzgado de la ciudad alemana de Augsburgo, Wolfang Natale, de condenar a las personas que estafaron a Sosa.