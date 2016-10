Donald Trump vuelve a actitud combativa

Washington. Vuelve Donald Trump sin filtros, con la misma actitud combativa que tuvo durante las primarias. El candidato presidencial republicano jura que ganará las elecciones a su manera, ahora que los dirigentes del partido toman distancia. Trump declaró a Fox News que está “cansado del no apoyo” de los dirigentes republicanos. “No quisiera estar en una trinchera con mucha de esa gente”, agregó.



Esa gente bien podría necesitar una trinchera ahora que la campaña de Trump parece estar naufragando, justo cuando queda poco tiempo para estabilizarla.



Trump ha regresado a su estrategia agresiva y divisionista que lo proyectó a la victoria en las primarias republicanas, aunque en realidad nunca la dejó totalmente de lado. Trump está atacando con rudeza al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien el lunes dijo a los republicanos que no hará campaña por el candidato presidencial cuando faltan apenas cuatro semanas para las elecciones. “No quiero su apoyo, no me importa su apoyo”.