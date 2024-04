BONOS con AUMENTO que pagan hasta HOY 27 de abril en Venezuela

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Los Bonos en Venezuela, correspondientes al mes de abril 2024 no se detienen. Sin embargo, muchas veces la ciudadanía desconoce cuáles son los Bonos de la Patria que aún se pueden cobrar mediante la Plataforma Patria. ¿Quieres acceder a la lista completa? Échale un vistazo a esta nota.

Es importante recordar que estos subsidios monetarios que se otorgan en Venezuela tienen la finalidad de ayudar a millones de familias llaneras a cubrir los gastos básicos. Por ello, HOY te contaremos cuáles son los bonos que se pagarán hasta este 27 de abril. Esperemos te encuentras entre los beneficiarios.

¿Qué bono está llegando hasta el 27 de abril?

A lo largo del mes, en el Sistema Patria se depositan los diversos bonos en Venezuela anunciados por Nicolás Maduro. Ante ello, muchas personas buscan conocer cuáles son los subsidios monetarios que se pagarán del 21 al 27 de abril. A continuación te brindamos esa información.

Bonos Patria: ¿Cómo cobrar los NUEVOS MONTOS?

Si a tu cuenta personal del Sistema Patria llegó uno de los bonos y no sabes cómo cobrar el beneficio económico, entonces tienes que seguir las siguientes indicaciones.

Ingresa a la página web de Sistema Patria e inicia sesión.

Dale clic en la sección de ‘Monedero’ y luego en ‘Retiro de fondos’.

Elige el monedero de origen, especifica el monto a retirar y selecciona el destino de los fondos.

Clic en ‘Continuar’ y ‘Aceptar’.

El sistema confirmará que la transacción es válida y podrás retirar el dinero.

¿Cómo recibir todos los Bonos Patria HOY?

En más de una oportunidad, algunas personas se han quejado de no recibir los Bonos Patria. Es probable que este grupo de usuarios no accedan al beneficio, porque no realizan algunas actualizaciones que solicita la plataforma más popular de Venezuela.

Actualizar los datos de perfil, estos deben ser verificables.

Cambiar contraseña, así subes el nivel de seguridad de tu cuenta y la mantendrás activa.

Responde las encuestas que te llegarán cada mes.

Escribe de manera correcta tu correo electrónico y actualízalo.

Verificar número de teléfono y celular, recuerda que las notificaciones se hacen vía SMS.

Revisa que tu cuenta bancaria, pues en caso tener un error no podrás acceder a un bono Patria.

Actualizar carnet de la Patria y verificar que tu serial y código sean los correctos.

Revisar y actualizar datos de núcleo familiar, recuerda que en esta sección solo pueden estar registrados los hijos. Asimismo, cada miembro del hogar debe ingresar al Sistema Patria y aceptar al jefe/a de familia.

¿Cómo registrarse en la Plataforma Patria?

Para ser beneficiario de los bonos que entrega del Gobierno de Nicolás Maduro, es importante que tengas una cuenta en el Sistema Patria. Asimismo, recuerda que la plataforma está habilitada de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 9:59 p.m.