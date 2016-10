Hillary dice que la actual campaña negativa da deseos de ver videos de gatos

SAN FRANCISCO (AP) — Hillary Clinton se comprometió a defender a los estadounidenses que, según la candidata demócrata a la Casa Blanca, han sido atacados por su rival, el republicano Donald Trump, y dijo a los donantes en un acto de recaudación de fondos que el tono negativo de la campaña podría hacer que algunos recurran a internet para ver reconfortantes videos graciosos de gatos.

Sin mencionar las acusaciones de acoso sexual contra Trump, Clinton dijo el jueves que "siguen apareciendo historias inquietantes" sobre él. Pero la demócrata se ofreció para amortiguar sus insultos contra migrantes, negros, latinos, musulmanes y discapacitados.

"No hay casi ninguna parte de Estados Unidos que él no haya atacado. Esto te hace querer apagar el noticiero. Te hace querer desactivar internet o simplemente mirar GIFs de gatos", dijo Clinton provocando carcajadas. "Créanme, lo entiendo. En las últimas semanas he visto un montón de gatos haciendo muchas cosas extrañas e interesantes. Pero tengo un trabajo que hacer y será bueno para las personas y para los gatos".

Clinton ofreció sus comentarios más amplios sobre las denuncias de abuso sexual contra Trump días después de la emisión de un video donde se le oía presumir sobre besar a mujeres y tocarlas sin su permiso. Además se refirió a los reportes de que el equipo de Trump podría tratar de emplear las infidelidades de su marido en el pasado en su contra, más allá de su decisión de invitar a cuatro mujeres que en su día acusaron al expresidente al segundo debate presidencial el pasado fin de semana.

"Su equipo está prometiendo más ataques. Pero eso depende de él. Puede gestionar su campaña como elija. Y sinceramente no me importa si me ataca. Estoy preparada. Pero defenderé y daré la cara por cualquier otra persona o grupo", dijo.

Clinton instó a los votantes a no echarse atrás ante el tono negativo de la campaña. "Creo que algunas personas están desanimadas por esto, siento que no quieren ni implicarse en la votación porque esto es muy aberrante para ellos", dijo la candidata demócrata. "Pero tenemos que presentarles el caso de la mejor forma para reprender el tipo de campaña que hace el otro bando derrotando a mi oponente y lo que él representa".

Más tarde, en una entrevista en el programa "The Ellen DeGeneres Show", Clinton dijo que Trump intentó "acecharla" sobre el escenario del debate, una situación que calificó de "muy extraña". Durante el acto de St. Louis "sentí su presencia detrás de mí" mientras Trump caminaba cerca de ella sobre el escenario. "Sentí, vaya, esto es realmente extraño", agregó.

Clinton participó en el popular programa de entrevistas diurno antes del acto de recaudación de fondos de Los Ángeles al que asistieron Elton John y la primera dama Michelle Obama.

Protegiéndose de la complacencia, Clinton dijo que no quiere que nadie "piense que esta elección ha terminado", porque ha sido muy impredecible. "Yo no doy nada por sentado. Tenemos que trabajar muy duro las próximas tres semanas y media".