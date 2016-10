Oncólogos abordarán en RD tratamiento del cáncer de mama

Connotados profesionales de la Oncología se darán cita en el país del 19 al 21 de octubre para abordar con galenos locales las últimas técnicas para el tratamiento del cáncer de mama. La directora del Instituto Nacional del Cáncer “Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez” (Incart), Catalina González Pons, afirmó que se trata de la Primera Reunión Conjunta entre The University Of Texas MD Anderson Cancer Center, el más grande centro oncológico de los Estados Unidos, para abordar temas relacionados con la detección y prevención; genético; biomarcadores; modelos de investigación en cirugía, entre otros temas puntuales relacionados con el cáncer de mama.



González Pons explicó que gracias a un acuerdo con este hospital estadounidense, esa institución tiene en proyecto desarrollar programas de investigación, la formación de los recursos humanos, mejorar la atención directa al paciente con la creación de una unidad funcional de especialistas que discutirán de manera pormenorizada los casos, y seguir innovando en la práctica moderna de la oncología.



Dijo que se trata de una oportunidad de oro para el Incart y la medicina dominicana, encontrar un aliado con el MD Anderson Cancer Center, al tiempo que pidió mayor apoyo gubernamental, del Congreso y la opinión pública.



“El cáncer es una amenaza mundial, ha sido declarado por las Naciones Unidas como prioridad mundial y no puede quedar a un lado, ni relegada en términos de esfuerzos a nada que no sea un primer lugar. Necesitamos que toda la comunidad esté consciente de lo que eso significa y ponga su grano de arena para que esto se lleve a cabo con éxito”. Dijo que han aportado inscripciones gratuitas a todas las residencias medicas del país, al tiempo que instó a sus colegas a interesarse en el evento. Para más información llamar al 809-289-2700.