Segura Foster, Bagrícola y El Granado

Después que el presidente Medina visitó la comunidad de El Granado, en Tamayo, en compañía del presidente Valera, de Panamá, la gente le tomó sus palabras. Y hoy se puede afirmar que ya ese campito junto a Guanarate son otra cosa. Medina prometió que el agua ya no será su problema y con la acción rápida del IAD y su director Emilio Olivo, ya hay, no una, sino, dos bombas eléctricas que tienen “locos de alegría” a sus pobladores, que ya sueñan con que su cosecha de cebolla será la mejor de la historia. Sin embargo, el jueves recibieron una noticia que le mantiene con el “moco pa’bajo”. Por iniciativa de los productores, que quieren aprovechar que octubre es el mes de siembra de cebolla, les visitó una comisión del Banco Agrícola de la Gerencia de Barahona. “Ustedes no podrán sembrar cebolla en este año, por lo menos con los fondos del Banco”, dijeron los comisionados. Eso fue demoledor. Explicaron que no les podrán prestar el dinero, porque al ser una asociación nueva, que la formaron con la visita del Presidente, y al no estar incorporada, ni tener RNC, no califican para créditos. Y cuando los agricultores les propusieron que les faciliten fondos como particulares, los técnicos les solicitaron desde la fe de bautismo, el papel de la comadrona, hasta los títulos deslindados de las propiedades. Estos requisitos para ellos son imposibles, y más para esta gente que siempre recibieron sus fondos bajo el capítulo de “préstamos prendatarios” en el Banco, en base a sus pequeñas propiedades. No hubo forma de persuadir a los técnicos, y por eso dedico esta columna para conversar con don Carlos Segura Foster, gerente General del Banco Agrícola, y más que eso un amigo personal. Se trata de solicitudes que no superan los 80 mil pesos. Los agricultores me hablaron de denuncia, pero don Carlos es uno de los funcionarios más sensibles del Gobierno. No porque sea mi amigo, es que además es vecino de esa gente. A Tamayo y a Fundación, de Barahona, tierra que vio nacer a don Carlos, lo unen fuertes vínculos sociales. Y sé que desde que él lea esta columna le buscará una solución a este caso, sin necesidad de violar los reglamentes del Banco, ni la magnífica política de desarrollo económico y social que aplica en esta zona el presidente Danilo Medina.