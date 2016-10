Sergio Hernández.

15/10/2016 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

Ei profesoi Seigio Heinande

Fue discípulo de Hosto

Pueitorriqueño e nosotro

Hizo la Educación grande

Que solo la razón mande

Y eche a un lao la idioté

Para daile validé

Ai conocimiento y ciencia

Y así, con mucha decencia

Vivir en paz yo y uté.

Un cuento trite contó

En su Era Balaguei

Para haceino a to creei

Que Seigio se suicidó

¿No fue ei Jefe quien mató?

Seigio se puso loco

le rompieron tripa y coco

Como a to ei que no quería

Aquella atroz tiranía

Mucho se saiván poi poco.